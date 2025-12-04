科技向善，暖港行動：Web3金融科技行業以「資金+人力」雙線響應香港大埔火災

香港2025年12月4日 /美通社/ -- 新界大埔宏福苑於11月26日發生火災後，Web3及金融科技行業迅速集結，以創新性的援助模式展現新興行業的社會擔當。據不完全統計，行業慈善捐款總額已突破1.3億港元，善款將優先用於受災居民的緊急安置與社區重建。在此次響應中，行業不僅提供資金支持，更積極探索技術能力與人力資源的直接投入，為傳統慈善注入「科技向善」的可持續力量。

在眾多參與機構中，Vantage通過「資金捐助+專業公益團隊現場支援」的雙線行動，成為行業深度參與的典型代表。其公益團隊深入災後一線，協助物資分發與居民安置，將Web3行業倡導的「代碼之上更有溫度」的理念轉化為可觸可感的行動，體現了Web3公益的新模式。這種「資金與人力並重」的模式，不僅提升了援助效率，也為行業參與公益提供了新思路——科技不僅是工具，更是連接關懷與現實的橋樑。