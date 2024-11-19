WEKA 發佈業界首個基於 NVIDIA Grace CPU 超級晶片的 AI 儲存叢集

公司在 Supercomputing 2024 上與 NVIDIA、Arm 和 Supermicro 攜手展示全新解決方案，為企業 AI 部署提供卓越的效能密度和節能效益

亞特蘭大和加州坎貝爾2024年11月19日 /美通社/ -- 來自 Supercomputing 2024：AI 原生數據平台公司WEKA預先發佈了業界首個適用於 NVIDIA Grace™ CPU 超級晶片的高效能儲存解決方案。此方案將在 Supermicro 的全新高效能儲存伺服器上運行，該伺服器配備 WEKA® 數據平台軟件和 Arm® Neoverse™ V2 核心，並採用 NVIDIA Grace CPU 超級晶片、NVIDIA ConnectX-7 及 NVIDIA BlueField-3 網絡技術，以無可比擬的性能密度和電源效率加速企業 AI 工作負載。

推動新一代 AI 創新

現今的 AI 和高效能運算 (HPC) 工作負載需要極速的數據存取，但大部分數據中心都面臨空間和電源限制日益增加的挑戰。

WEKA introduces First AI Storage Cluster Built on NVIDIA Grace CPU Superchip (PRNewsFoto/WekaIO)

NVIDIA Grace 將旗艦級 x86-64 雙插槽工作站或伺服器平台的性能水平整合至單一模組中。Grace CPU 超級晶片由 144 個高性能 Arm Neoverse V2 核心提供支援，其能源效率比是傳統 x86 伺服器的兩倍。NVIDIA ConnectX-7 網絡接口卡和 BlueField-3 超級網絡接口卡採用專用 RDMA/RoCE 加速技術，提供高吞吐量、低延遲的網絡連接，速度高達 400Gb/s。WEKA 數據平台革命性的零拷貝軟件架構與 Supermicro Petascale 儲存伺服器相輔相成，最大程度地減少 I/O 瓶頸，降低 AI 管道的延遲，從而顯著提高 GPU 使用率，加速 AI 模型訓練和推理，大幅縮短產生首個 token 的時間、加快探索和洞察的速度，同時降低功耗和相關成本。

此方案的主要優勢包括：

極速和可擴展性，滿足企業 AI 需求： NVIDIA Grace CPU 超級晶片配備 144 個高效能 Arm ® Neoverse™ V2 核心，這些核心透過高效能、客製化設計的 NVIDIA 可擴展一致性架構互相連接，能以一半的功耗提供媲美雙插槽 x86 CPU 伺服器的性能。NVIDIA ConnectX-7 網絡接口卡和 NVIDIA BlueField-3 超級網絡接口卡提供高性能網絡連接，對企業 AI 工作負載至關重要。配合 WEKA 數據平台的 AI 原生架構（可將產生首個 token 的時間縮短高達 10 倍），此方案能確保幾乎任何規模的 AI 數據管道都能實現最佳性能。

NVIDIA Grace CPU 超級晶片配備 144 個高效能 Arm Neoverse™ V2 核心，這些核心透過高效能、客製化設計的 NVIDIA 可擴展一致性架構互相連接，能以一半的功耗提供媲美雙插槽 x86 CPU 伺服器的性能。NVIDIA ConnectX-7 網絡接口卡和 NVIDIA BlueField-3 超級網絡接口卡提供高性能網絡連接，對企業 AI 工作負載至關重要。配合 WEKA 數據平台的 AI 原生架構（可將產生首個 token 的時間縮短高達 10 倍），此方案能確保幾乎任何規模的 AI 數據管道都能實現最佳性能。 資源使用效率最佳化： 高效能 WEKA 數據平台與 Grace CPU 的 LPDDR5X 內存架構相結合，可確保高達 1 TB/s 的內存頻寬和無縫數據流，消除效能瓶頸。透過整合 WEKA 的分佈式架構和核心旁路技術，機構可以加快 AI 模型訓練速度、縮短 epoch 時間和提升推理速度，使其成為高效擴展 AI 工作負載的理想方案。

高效能 WEKA 數據平台與 Grace CPU 的 LPDDR5X 內存架構相結合，可確保高達 1 TB/s 的內存頻寬和無縫數據流，消除效能瓶頸。透過整合 WEKA 的分佈式架構和核心旁路技術，機構可以加快 AI 模型訓練速度、縮短 epoch 時間和提升推理速度，使其成為高效擴展 AI 工作負載的理想方案。 卓越的能源和空間效益： WEKA 數據平台可將 GPU 堆棧效率提升 10 至 50 倍，無縫處理大規模 AI 和高效能運算 (HPC) 工作負載。此外，透過減少數據拷貝和提升雲端彈性，WEKA 平台可將數據基礎設施佔用空間縮小 4 至 7 倍，並減少碳排放——每年每 PB 儲存量最多可減少 260 噸二氧化碳當量排放，並將能源成本降低 10 倍。由於 Grace CPU 超級晶片的能源效率比領先的 x86 伺服器高兩倍，客戶可以運用更少資源完成更多任務，在提升 AI 性能的同時實現可持續發展目標。

「AI 正在改變全球企業的創新、創造和營運方式，但國際原子能機構的數據顯示，AI 應用急劇增長，導致數據中心的能源消耗大幅增加，預計到 2026 年將增加一倍,」WEKA 產品總監 Nilesh Patel 表示。「WEKA 很高興與 NVIDIA、Arm 和 Supermicro 合作，為下一代數據中心開發高性能、節能的解決方案，推動企業人工智能和高性能工作負載發展，同時加速處理大量數據，縮短獲取可操作見解的時間。」

「WEKA 與 Supermicro 攜手開發了一款功能強大的儲存解決方案，此方案與 NVIDIA Grace CPU 超級晶片無縫整合，有效提升大規模、數據密集型 AI 工作負載的效率。此方案可在降低能耗的同時提供快速數據存取，讓以數據驅動的機構為其人工智能基礎設施增能。」NVIDIA 數據中心 CPU 總監 Ivan Goldwasser 說道。

「Supermicro 即將推出的 ARS-121L-NE316R Petascale 儲存伺服器是首款採用 NVIDIA Grace 超級晶片 CPU 的儲存優化伺服器，」Supermicro 儲存產品管理高級總監 Patrick Chiu 表示，「此系統配備 16 個高效能 Gen5 E3.S NVMe 固態硬碟插槽和三個 PCIe Gen 5 網絡插槽，支援最多兩個 NVIDIA ConnectX-7 或 BlueField-3 超級網絡接口卡，以及一個 OCP 3.0 網絡適配器。此系統非常適合 AI、數據分析和超大規模雲端應用等高效能儲存工作負載。我們與 NVIDIA 和 WEKA 合作開發的數據平台，讓客戶能夠在提升數據中心能源效率的同時，增強 AI 處理能力。」

「人工智能創新需要採用全新的晶片和系統設計方法，在性能和能效之間取得平衡。Arm 很榮幸能與 NVIDIA、WEKA 和 Supermicro 合作，提供一個高性能企業級 AI 解決方案，此方案兼具卓越價值和出色的能源效率。」Arm 高效能運算總監 David Lecomber 說道。

WEKA 和 Supermicro 採用 NVIDIA Grace CPU 超級晶片的儲存解決方案將於 2025 年初上市。Supercomputing 2024 的與會者可前往 WEKA 的 #1931 號展位，了解更多詳情和觀看新解決方案的示範。

關於 WEKA

WEKA 正在為 AI 時代的企業數據堆疊構建一種新方法。WEKA® 數據平台採用雲端原生及 AI 原生架構，樹立 AI 基礎設施的標竿。該平台可靈活部署於任何地方，支援本地、雲端和邊緣運算環境之間的無縫數據轉移。該平台將傳統數據孤島轉化為動態數據管道，可加速 GPU 運算、AI 模型訓練和推理以及其他高性能工作負載，使之能更高效地運作、減少能耗，並降低相關的碳排放。WEKA 幫助全球最具創新精神的企業和研究機構解決複雜的數據挑戰，更快速、更可持續地探索新發現、見解和成果，其客戶更是包括財富 50 強中的 12 間企業。請瀏覽 www.weka.io 了解更多資訊，或在 LinkedIn、X和 Facebook 上關注 WEKA。

WEKA 在「2024年Gartner®魔力象限™文件與對象儲存平台」（2024 Gartner® Magic Quadrant™ for File and Object Storage Platforms）中被認可為「願景領袖」（Visionary）——詳情請閱覽報告。

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SOURCE WekaIO