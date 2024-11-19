WEKA 發佈業界首個基於 NVIDIA Grace CPU 超級晶片的 AI 儲存叢集

新聞提供者

WekaIO

20 11月, 2024, 06:06 CST

公司在 Supercomputing 2024 上與 NVIDIA、Arm 和 Supermicro 攜手展示全新解決方案，為企業 AI 部署提供卓越的效能密度和節能效益

亞特蘭大和加州坎貝爾2024年11月19日 /美通社/ -- 來自 Supercomputing 2024：AI 原生數據平台公司WEKA預先發佈了業界首個適用於 NVIDIA Grace™ CPU 超級晶片的高效能儲存解決方案。此方案將在 Supermicro 的全新高效能儲存伺服器上運行，該伺服器配備 WEKA® 數據平台軟件和 Arm® Neoverse™ V2 核心，並採用 NVIDIA Grace CPU 超級晶片NVIDIA ConnectX-7NVIDIA BlueField-3 網絡技術，以無可比擬的性能密度和電源效率加速企業 AI 工作負載。

推動新一代 AI 創新
現今的 AI 和高效能運算 (HPC) 工作負載需要極速的數據存取，但大部分數據中心都面臨空間和電源限制日益增加的挑戰。

Continue Reading
WEKA introduces First AI Storage Cluster Built on NVIDIA Grace CPU Superchip (PRNewsFoto/WekaIO)
WEKA introduces First AI Storage Cluster Built on NVIDIA Grace CPU Superchip (PRNewsFoto/WekaIO)

NVIDIA Grace 將旗艦級 x86-64 雙插槽工作站或伺服器平台的性能水平整合至單一模組中。Grace CPU 超級晶片由 144 個高性能 Arm Neoverse V2 核心提供支援，其能源效率比是傳統 x86 伺服器的兩倍。NVIDIA ConnectX-7 網絡接口卡和 BlueField-3 超級網絡接口卡採用專用 RDMA/RoCE 加速技術，提供高吞吐量、低延遲的網絡連接，速度高達 400Gb/s。WEKA 數據平台革命性的零拷貝軟件架構與 Supermicro Petascale 儲存伺服器相輔相成，最大程度地減少 I/O 瓶頸，降低 AI 管道的延遲，從而顯著提高 GPU 使用率，加速 AI 模型訓練和推理，大幅縮短產生首個 token 的時間、加快探索和洞察的速度，同時降低功耗和相關成本。

此方案的主要優勢包括：

  • 極速和可擴展性，滿足企業 AI 需求：NVIDIA Grace CPU 超級晶片配備 144 個高效能 Arm® Neoverse™ V2 核心，這些核心透過高效能、客製化設計的 NVIDIA 可擴展一致性架構互相連接，能以一半的功耗提供媲美雙插槽 x86 CPU 伺服器的性能。NVIDIA ConnectX-7 網絡接口卡和 NVIDIA BlueField-3 超級網絡接口卡提供高性能網絡連接，對企業 AI 工作負載至關重要。配合 WEKA 數據平台的 AI 原生架構（可將產生首個 token 的時間縮短高達 10 倍），此方案能確保幾乎任何規模的 AI 數據管道都能實現最佳性能。
  • 資源使用效率最佳化：高效能 WEKA 數據平台與 Grace CPU 的 LPDDR5X 內存架構相結合，可確保高達 1 TB/s 的內存頻寬和無縫數據流，消除效能瓶頸。透過整合 WEKA 的分佈式架構和核心旁路技術，機構可以加快 AI 模型訓練速度、縮短 epoch 時間和提升推理速度，使其成為高效擴展 AI 工作負載的理想方案。
  • 卓越的能源和空間效益： WEKA 數據平台可將 GPU 堆棧效率提升 10 至 50 倍，無縫處理大規模 AI 和高效能運算 (HPC) 工作負載。此外，透過減少數據拷貝和提升雲端彈性，WEKA 平台可將數據基礎設施佔用空間縮小 4 至 7 倍，並減少碳排放——每年每 PB 儲存量最多可減少 260 噸二氧化碳當量排放，並將能源成本降低 10 倍。由於 Grace CPU 超級晶片的能源效率比領先的 x86 伺服器高兩倍，客戶可以運用更少資源完成更多任務，在提升 AI 性能的同時實現可持續發展目標。

「AI 正在改變全球企業的創新、創造和營運方式，但國際原子能機構的數據顯示，AI 應用急劇增長，導致數據中心的能源消耗大幅增加，預計到 2026 年將增加一倍,」WEKA 產品總監 Nilesh Patel 表示。「WEKA 很高興與 NVIDIA、Arm 和 Supermicro 合作，為下一代數據中心開發高性能、節能的解決方案，推動企業人工智能和高性能工作負載發展，同時加速處理大量數據，縮短獲取可操作見解的時間。」

「WEKA 與 Supermicro 攜手開發了一款功能強大的儲存解決方案，此方案與 NVIDIA Grace CPU 超級晶片無縫整合，有效提升大規模、數據密集型 AI 工作負載的效率。此方案可在降低能耗的同時提供快速數據存取，讓以數據驅動的機構為其人工智能基礎設施增能。」NVIDIA 數據中心 CPU 總監 Ivan Goldwasser 說道。

「Supermicro 即將推出的 ARS-121L-NE316R Petascale 儲存伺服器是首款採用 NVIDIA Grace 超級晶片 CPU 的儲存優化伺服器，」Supermicro 儲存產品管理高級總監 Patrick Chiu 表示，「此系統配備 16 個高效能 Gen5 E3.S NVMe 固態硬碟插槽和三個 PCIe Gen 5 網絡插槽，支援最多兩個 NVIDIA ConnectX-7 或 BlueField-3 超級網絡接口卡，以及一個 OCP 3.0 網絡適配器。此系統非常適合 AI、數據分析和超大規模雲端應用等高效能儲存工作負載。我們與 NVIDIA 和 WEKA 合作開發的數據平台，讓客戶能夠在提升數據中心能源效率的同時，增強 AI 處理能力。」

「人工智能創新需要採用全新的晶片和系統設計方法，在性能和能效之間取得平衡。Arm 很榮幸能與 NVIDIA、WEKA 和 Supermicro 合作，提供一個高性能企業級 AI 解決方案，此方案兼具卓越價值和出色的能源效率。」Arm 高效能運算總監 David Lecomber 說道。

WEKA 和 Supermicro 採用 NVIDIA Grace CPU 超級晶片的儲存解決方案將於 2025 年初上市。Supercomputing 2024 的與會者可前往 WEKA 的 #1931 號展位，了解更多詳情和觀看新解決方案的示範。

關於 WEKA 
WEKA 正在為 AI 時代的企業數據堆疊構建一種新方法。WEKA® 數據平台採用雲端原生及 AI 原生架構，樹立 AI 基礎設施的標竿。該平台可靈活部署於任何地方，支援本地、雲端和邊緣運算環境之間的無縫數據轉移。該平台將傳統數據孤島轉化為動態數據管道，可加速 GPU 運算、AI 模型訓練和推理以及其他高性能工作負載，使之能更高效地運作、減少能耗，並降低相關的碳排放。WEKA 幫助全球最具創新精神的企業和研究機構解決複雜的數據挑戰，更快速、更可持續地探索新發現、見解和成果，其客戶更是包括財富 50 強中的 12 間企業。請瀏覽 www.weka.io 了解更多資訊，或在 LinkedInXFacebook 上關注 WEKA。

WEKA 在「2024年Gartner®魔力象限™文件與對象儲存平台」（2024 Gartner® Magic Quadrant™ for File and Object Storage Platforms）中被認可為「願景領袖」（Visionary）——詳情請閱覽報告

「WEKA」及WEKA標誌乃WekaIO, Inc.的註冊商標。此處使用的其他商業名稱可能為其他商標擁有者分別擁有。

SOURCE WekaIO

來自同一來源

WEKA 推出全新解決方案藍圖，簡化大規模 AI 推理

WEKA 推出全新解決方案藍圖，簡化大規模 AI 推理

來自 Supercomputing 2024：AI 原生數據平台公司WEKA推出嶄新的參考架構解決方案，旨在簡化企業級 AI 推理環境的開發和實施流程。WEKA AI RAG 參考平台 (WARRP) 為生成式人工智能 (GenAI)...
WEKA推出全新WEKApod設備，加速企業人工智能（AI）部署

WEKA推出全新WEKApod設備，加速企業人工智能（AI）部署

人工智能（AI）原生數據平台公司WekaIO（WEKA）今日推出兩款全新的WEKApod™數據平台設備，兩者分別是針對大規模企業人工智能（AI）部署的WEKApod Nitro，以及適用於小規模人工智能（AI）部署和多用途高性能數據應用案例的WEKApod...
此來源更多新聞稿

探索

人工智能

人工智能

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦軟件

電腦軟件

相關題材的新聞稿