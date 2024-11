WEKA onthult de eerste AI-opslagcluster in de industrie, gebouwd op NVIDIA Grace CPU-superchips

Het bedrijf presenteert nieuwe oplossing met NVIDIA, Arm en Supermicro op Supercomputing 2024 met een uitzonderlijke prestatiedichtheid en energiebesparing voor AI-implementaties in het bedrijfsleven

ATLANTA en CAMPBELL, Calif., 19 november 2024 /PRNewswire/ -- Op Supercomputing 2024: WEKA, het AI-native dataplatformbedrijf, heeft een voorproefje gegeven van de eerste high-performance opslagoplossing in de industrie voor de NVIDIA Grace™ CPU Superchip. De oplossing draait op een krachtige nieuwe opslagserver van Supermicro aangedreven door WEKA® Data Platform-software en Arm® Neoverse™ V2-kernen met behulp van de NVIDIA Grace CPU Superchip en NVIDIA ConnectX-7 en NVIDIA BlueField-3 netwerken om enterprise AI-workloads te versnellen met ongeëvenaarde prestatiedichtheid en energie-efficiëntie.

AI-innovatie van de volgende generatie stimuleren

De huidige AI en high-performance computing (HPC) workloads vereisen razendsnelle gegevenstoegang, maar de meeste datacenters hebben te maken met toenemende ruimte- en stroombeperkingen.

NVIDIA Grace integreert het prestatieniveau van een vlaggenschip x86-64 two-socket werkstation of serverplatform in een enkele module. Grace CPU Superchips worden aangedreven door 144 krachtige Arm Neoverse V2-kernen die 2x zo energiezuinig zijn als traditionele x86-servers. NVIDIA ConnectX-7 NIC's en BlueField-3 SuperNIC's zijn voorzien van speciaal gebouwde RDMA/RoCE-acceleratie en leveren netwerkconnectiviteit met hoge doorvoer en lage latentie tot snelheden van 400 Gb/s. De combinatie van de revolutionaire zero-copy softwarearchitectuur van het WEKA Data Platform op de Supermicro Petascale opslagserver minimaliseert I/O-knelpunten en vermindert AI-pijplijnlatentie. Dit perfectioneert het GPU-gebruik enorm en versnelt ook AI-modeltraining en inferentie. Hiermee wordt de tijd tot de eerste token, ontdekkingen en inzichten drastisch wordt verbeterd, waarbij het stroomverbruik en de bijbehorende kosten verminderen.

De belangrijkste voordelen van de oplossing zijn:

Extreme snelheid en schaalbaarheid voor Enterprise AI: De NVIDIA Grace CPU Superchip, met 144 krachtige Arm ® Neoverse™ V2-kernen verbonden door een krachtige, speciaal ontworpen NVIDIA Scalable Coherency Fabric, levert de prestaties van een dual-socket x86 CPU-server met de helft van het vermogen. De NVIDIA ConnectX-7 NIC's en NVIDIA BlueField-3 SuperNIC's bieden krachtige netwerken, essentieel voor AI-workloads in ondernemingen. In combinatie met de AI-native architectuur van het WEKA Data Platform, die de tijd tot de eerste token tot 10x versnelt, zorgt de oplossing voor optimale prestaties in AI datapijplijnen op vrijwel elke schaal.

De NVIDIA Grace CPU Superchip, met 144 krachtige Arm Neoverse™ V2-kernen verbonden door een krachtige, speciaal ontworpen NVIDIA Scalable Coherency Fabric, levert de prestaties van een dual-socket x86 CPU-server met de helft van het vermogen. De NVIDIA ConnectX-7 NIC's en NVIDIA BlueField-3 SuperNIC's bieden krachtige netwerken, essentieel voor AI-workloads in ondernemingen. In combinatie met de AI-native architectuur van het WEKA Data Platform, die de tijd tot de eerste token tot 10x versnelt, zorgt de oplossing voor optimale prestaties in AI datapijplijnen op vrijwel elke schaal. Optimaal gebruik van hulpbronnen: Het krachtige WEKA Data Platform, gecombineerd met de LPDDR5X geheugenarchitectuur van de Grace CPU's, zorgt voor een geheugenbandbreedte tot 1 TB/s en een naadloze gegevensstroom, waardoor knelpunten worden geëlimineerd. Door WEKA's gedistribueerde architectuur en kernel-bypass technologie te integreren, kunnen organisaties snellere AI-modeltraining, kortere epoch-tijden en hogere inferentiesnelheden bereiken, waardoor het de ideale oplossing is om AI-workloads efficiënt uit te breiden.

Het krachtige WEKA Data Platform, gecombineerd met de LPDDR5X geheugenarchitectuur van de Grace CPU's, zorgt voor een geheugenbandbreedte tot 1 TB/s en een naadloze gegevensstroom, waardoor knelpunten worden geëlimineerd. Door WEKA's gedistribueerde architectuur en kernel-bypass technologie te integreren, kunnen organisaties snellere AI-modeltraining, kortere epoch-tijden en hogere inferentiesnelheden bereiken, waardoor het de ideale oplossing is om AI-workloads efficiënt uit te breiden. Uitzonderlijke energie- en ruimte-efficiëntie: Het WEKA Data Platform levert 10-50x verhoogde GPU stack efficiëntie om naadloos om te gaan met grootschalige AI en HPC-workloads. Dankzij datakopieerreductie en cloudelasticiteit kan het WEKA-platform de voetafdruk van de data-infrastructuur met 4-7x verkleinen en de CO2-uitstoot verminderen. Hierdoor wordt de opslag van tot 260 ton CO2e per PB per jaar vermeden en zijn de energiekosten tien keer lager. Dankzij de verdubbelde energie-efficiëntie van de Grace CPU Superchip in vergelijking met toonaangevende x86-servers, kunnen klanten meer doen met minder, waardoor ze duurzaamheidsdoelstellingen halen en tegelijkertijd de AI-prestaties verbeteren.

"AI transformeert de manier waarop bedrijven over de hele wereld innoveren, creëren en werken, maar de sterke toename in de toepassing ervan heeft het energieverbruik van datacenters drastisch verhoogd. Volgens het Internationaal Atoomenergie Agentschap zal dit in 2026 waarschijnlijk zijn verdubbeld," zegt Nilesh Patel, chief product officer bij WEKA. "WEKA is verheugd om samen te werken met NVIDIA, Arm en Supermicro om high-performance, energie-efficiënte oplossingen te ontwikkelen voor de volgende generatie datacenters die enterprise AI en high-performance workloads stimuleren, terwijl ze de verwerking van grote hoeveelheden data versnellen en de tijd tot bruikbare inzichten verkorten."

"WEKA heeft samen met Supermicro een krachtige opslagoplossing ontwikkeld die naadloos integreert met de NVIDIA Grace CPU Superchip om de efficiëntie van grootschalige, data-intensieve AI-workloads te verbeteren. De oplossing biedt snelle gegevenstoegang en verlaagt tegelijkertijd het energieverbruik. Datagestuurde organisaties kunnen hiermee hun AI-infrastructuur een flinke boost geven," zegt Ivan Goldwasser, directeur datacenter CPU's bij NVIDIA.

"De binnenkort te verschijnen ARS-121L-NE316R Petascale opslagserver van Supermicro, is de eerste voor opslag geoptimaliseerde server die gebruik maakt van de NVIDIA Grace Superchip CPU," zegt Patrick Chiu, senior directeur Storage Product Management bij Supermicro. "Het systeemontwerp beschikt over 16 krachtige Gen5 E3.S NVMe SSD bays samen met drie PCIe Gen 5 netwerksleuven, die ondersteuning bieden voor maximaal twee NVIDIA ConnectX 7 of BlueField-3 SuperNIC netwerkadapters en één OCP 3.0 netwerkadapter. Het systeem is ideaal voor high-performance storage workloads zoals AI, data analytics en cloudtoepassingen op hyperschaal. Onze samenwerking met NVIDIA en WEKA heeft geresulteerd in een dataplatform waarmee klanten hun datacenters energiezuiniger kunnen maken en tegelijkertijd nieuwe AI-verwerkingsmogelijkheden kunnen toevoegen."

"AI-innovatie vereist een nieuwe benadering van silicium- en systeemontwerp die prestaties in evenwicht brengt met energie-efficiëntie. Arm is er trots op samen te werken met NVIDIA, WEKA en Supermicro om een zeer performante enterprise AI-oplossing te leveren die uitzonderlijke waarde en compromisloze energie-efficiëntie biedt," zegt David Lecomber, directeur HPC bij Arm.

De opslagoplossing van WEKA en Supermicro die gebruik maakt van NVIDIA Grace CPU Superchips zal begin 2025 op de markt zijn. Deelnemers aan Supercomputing 2024 kunnen WEKA bezoeken op stand #1931 voor meer details en een demo van de nieuwe oplossing.

Over WEKA

WEKA ontwerpt een nieuwe benadering van de enterprise data stack, gebouwd voor het AI-tijdperk. Het WEKA®-dataplatform zet de standaard voor AI-infrastructuur met een cloud- en AI-native architectuur die overal kan worden ingezet en naadloze dataportabiliteit biedt in on-premises, cloud- en edge-omgevingen. Het bedrijf transformeert stagnerende gegevensopslagsilo's in dynamische datapijplijnen die GPU's, AI-modeltraining en inferentie, en andere prestatie-intensieve werklasten in de versnelling zetten, om efficiënter te werken, minder energie te verbruiken en de bijbehorende CO2-uitstoot te verminderen. WEKA helpt 's werelds meest innovatieve bedrijven en onderzoeksorganisaties complexe data uitdagingen te overwinnen om sneller en duurzamer tot ontdekkingen, inzichten en resultaten te komen - inclusief 12 van de Fortune 50. Bezoek www.weka.io voor meer informatie of verbind met WEKA op LinkedIn, X, en Facebook.

