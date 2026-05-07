利他XIN征程！商米科技（06810.HK）正式在香港交易所主板掛牌上市

香港2026年5月7日 /美通社/ -- 2026年4月29日，上海商米科技集團股份有限公司（簡稱「公司」或 「商米科技」）正式登陸香港交易所主板，股票代碼為06810.HK。

因為利他心，開啟新征程

香港聯交所交易大廳內，創始人、董事長、CEO林喆攜核心管理團隊共同敲響上市銅鑼，標志著商米科技正式邁入國際資本市場。上海市楊浦區委常委、常務副區長尼冰及香港特別行政區引進重點企業辦公室主任任景信等重要嘉賓參與上市儀式。

這是公司深耕商業物聯網十余載、以技術驅動實體商業數字化的重要裡程碑，更是公司以「利他心」為根本，成為全球商業物聯網龍頭的全新起點。

公司此次港股上市，獲逾2000倍超額認購，全球發售股份總數為4262.68萬股，發行規模超過10億港幣。首日開盤價97.5港元/股，較發行價上漲292.2%,發行當天最高市值超過400億港元。

AI時代的「新基建」，共建數字信用新秩序

公司創始人林喆在答謝晚宴上表示：「商米能夠走到今天，離不開時代機遇、政府支持、投資人與伙伴的信任，更離不開全體商米人的堅守。今天敲響的，不只是商米上市的鑼。我們旨在為全球商戶打造一個數字信用新秩序，讓每一個微小的商業夢想，在這個新秩序中，擁有公平且燦爛的未來。」

當全球都在追逐AI的頂層模型時，商米作為BIoT龍頭，正式宣告奔赴商業4.0新征程：以IoT連接萬物，以AI賦予商戶智慧大腦，構建可感知、可計算、可進化的商業智能體。這不僅是技術的躍遷，更是對「商業平權」的堅定踐行——讓中小商戶無需自建算法團隊，也能享有頭部企業的智能決策能力。

特別獻禮：V系列爆款演繹，方寸間盡顯榮光

在上市儀式現場，商米科技向港交所贈送了當家爆款V系列手辦「Victory ONE」，並為到訪晚宴的嘉賓准備了精美的伴手禮——《絲路花影》。這條以橙色為底、由回收礦泉水瓶制成的絲巾，承載著商米可持續發展的綠色承諾。紫荊花、白玉蘭與牡丹三花爭相綻放，2013年上海啟航與2026年香港上市的坐標交相輝映，金色「S」飄帶蜿蜒其間——既鐫刻著Sunmi品牌與Shanghai的基因印記，也串聯起滬港兩地及全球征程的榮光與未來。

此次公司以WVR架構成功登陸香港交易所主板，充分體現了全球資本市場對商米創新實力的高度認可。商米將堅守利他初心、賦能全球商戶，繼續引領接下來AI商業數智化時代的新紀元，構建商業數字信用新秩序。

SOURCE SUNMI Technology