商米CPad商業平板全球應用半年報：以「模塊化設計」「一體化集成」革新行業智能終端體驗

新加坡2025年11月21日 /美通社/ -- 今年下半年，全球領先的智能商用設備與物聯網解決方案提供商商米科技，相繼推出了開創商業平板新品類的商米CPad及深度集成支付的商米CPad PAY。上市半年來，該系列產品以其「模塊化設計」與「一體化集成」的核心理念，迅速獲得全球市場認可，在零售、餐飲、金融等多個高頻商業場景中成功替代傳統拼湊方案，成為驅動商戶數字化升級的「生產力引擎」。

從概念到驗證：破解商業場景的「拼湊」難題

商用終端設備長期面臨「消費平板+外接設備」帶來的體驗割裂、運維成本高與功能受限等痛點。商米CPad系列自推出之初，便旨在徹底解決這一難題。商米創始人兼CEO林喆表示：「我們發布CPad的初衷，並非簡單增加一個硬件品類，而是希望用'一體化集成'的設計哲學，重塑商業交互的基礎設施。市場在短短幾個月內給予的積極反饋，驗證了這一方向的正確性。」

核心價值全球驗證：三大優勢成就市場競爭力

在過去的幾個月中，商米CPad系列所確立的三大核心優勢，已成為其在全球市場中脫穎而出的關鍵：

磁吸生態的靈活性獲多場景青睞：創新的Quick Lock磁吸生態，使一台設備能在手持移動點餐、桌邊支架收銀、壁掛菜單展示等多種形態間無縫切換。這種「一機N形態」的靈活性，不僅降低了商戶的初次投入成本，更極大地提升了設備利用率和運營效率，滿足了現代化商業對終端設備「隨需而變」的迫切需求。 商業級性能保障運營穩定與連續：搭載高通八核處理器與AI算力，結合商米Hyper Wi-Fi和智能訂單緩存技術，CPad系列在商場高峰、網絡波動等嚴苛環境下展現出卓越的穩定性。尤其是其確保後廚訂單「零遺漏」的能力，已成為餐飲行業用戶選擇它的重要理由。 集成支付與智能中台，構建數字化核心：作為系列中的金融及級產品，商米CPad PAY以多種支付方式無縫內嵌，提供從NFC、二維碼到雙向刷卡的一站式解決方案，符合全球支付標准，真正實現了「支付無感、服務無縫」。同時，商米DMP設備管理平台讓全球運營者得以實現高效的遠程管理與運維，大幅降低綜合成本。

全球場景落地生根，典型案例遍及多行業

產品價值最終通過實際應用得以彰顯。商米CPad系列已在全球范圍內快速部署，展現出廣泛的適應性：

在韓國超過 1000+家的連鎖餐飲 ，CPad成為桌邊自助點餐的核心。其集成的多元功能和配件的組合，有效應對了高峰時段的點餐與服務需求，提升了餐廳的服務效率。

，CPad成為桌邊自助點餐的核心。其集成的多元功能和配件的組合，有效應對了高峰時段的點餐與服務需求，提升了餐廳的服務效率。 在埃塞俄比亞銀行 ，CPad PAY嵌入銀行自助櫃台，在該地率先推出全數字化銀行服務，告別傳統漫長的等待與繁復的流程，支持埃塞俄比亞銀行引領本地金融數字化變革。

，CPad PAY嵌入銀行自助櫃台，在該地率先推出全數字化銀行服務，告別傳統漫長的等待與繁復的流程，支持埃塞俄比亞銀行引領本地金融數字化變革。 在7-Eleven全球便利店體系，CPad系列成功整合了原先分散的庫存盤點、每日工作管理和外賣接單等功能，通過一體化管理簡化了門店運營，實現了「降本增效」的切實目標。

展望：從成功產品到持續進化的平台

商米CPad系列的成功，標志著商業終端市場正從「工具組合」邁向「生態集成」的新階段。商米承諾的三年質保與五年穩定供貨，也為企業的長期數字化投資提供了堅實保障。

基於CPad系列打下的良好基礎，商米正持續拓展該產品線，未來還規劃商業一體機等新品，致力於將商米CPad從一款成功的產品，進化為一個能夠持續賦能全球商業、連接無限場景的智能生產力平台。

SOURCE SUNMI Technology