XPPen推出Artist Pro 24 (Gen 2)系列

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XPPen Technology Co., Ltd.

22 10月, 2024, 22:01 CST

兩款業界首創的傑作重新定義卓越色彩

洛杉磯2024年10月22日 /美通社/ -- XPPen今日舉行產品發布會，推出最新力作Artist Pro 24 (Gen 2)系列，樹立了高性能數字手繪屏的新標桿。該旗艦產品系列包含兩款突破性機型，分別為：Artist Pro 24 (Gen 2) 4K，這是業內首款獲Calman認證的24英寸4K手繪屏；以及Artist Pro 24 (Gen 2) 165Hz，這是業內首款獲Calman認證的24英寸165Hz手繪屏。該系列具備卓越的數字創作體驗，擁有亮眼的色彩性能表現、由X3 Pro系列觸控筆支持的16K壓感級別，並榮獲了2024年紅點設計獎。

Artist Pro 24 (Gen 2)系列體現了XPPen對推動數字藝術科技發展的不懈追求。「它旨在為專業數字藝術家提供優質的繪畫體驗。作為XPPen最先進的顯示屏之一，它真正將尖端技術帶到了數字藝術的最前沿。」XPPen市場總監Amy Yuan表示。

XPPen與業內專業的Portrait Displays公司的Calman解決方案攜手合作，開創了數字藝術的新紀元。Portrait Displays總裁兼首席執行官Eric Brumm解釋道：「Artist Pro 24 (Gen 2)系列是首款獲得Calman認證身份的手繪屏，是讓數字藝術家用上專業級色彩校準的一個裡程碑。」

業內首款通過Calman認證的24英寸4K手繪屏，探索色彩的藝術魅力

Artist Pro 24 (Gen 2) 4K憑借23.8英寸4K超高清顯示屏，重新定義了數字藝術創作中視覺保真度的界限，讓每個細節清晰非凡。

作為首款獲得Calman認證的24英寸4K手繪屏，它樹立了色準的行業新標準。憑借專業級的色準（sRGB模式下Delta E<1）和廣泛的色域覆蓋率（99% sRGB和Adobe RGB，98% Display P3），以及10.7億色數顯示，它能讓圖像栩栩如生。Artist Pro 24 (Gen 2) 4K手繪屏定價為1299.99美元*，是追求極致數字創作體驗的創意專業人士不可或缺的工具。

業界首創的Calman認證24英寸165Hz手繪屏，把握色彩的流動

Artist Pro 24 (Gen 2) 165Hz作為全球首款獲得Calman認證的24英寸165Hz手繪屏，開辟了新天地，將流暢度和響應速度推向了新的高度，其定價為1099.99美元*。其線條顯示速度比標準60Hz手繪屏快175%，確保每一幀顯示都更加流暢和清晰，從而提升創作流程。165Hz高刷新率顯示屏減少了圖像閃爍和運動模糊，使藝術家和動畫師能夠更高效地創作高質量的動態作品。這項先進技術不僅讓創作更跟手、繪畫更絲滑，還減少了眼睛疲勞，讓用戶能夠更長時間、更舒適地工作。

X-Color Master帶來驚艷色彩表現

Artist Pro 24 (Gen 2)系列採用了與Calman攜手合作開發的X-Color Master色彩管理方案。該解決方案將Calman認證的高色準與先進的色彩校準軟件相融合，確保了卓越非凡的色彩顯示性能。每一台設備都運用3D LUT立體空間技術進行校準，每台設備都有Calman色準報告。具有高兼容性的XPPen ColorMaster軟件可提供科學的色彩校準。用戶盡享免費的永久色彩校準服務，始終保持高水準的視覺體驗。

榮獲2024年紅點設計獎：盡享非凡創作體驗

Artist Pro 24 (Gen 2)系列榮獲了2024年紅點設計獎，其採用了XPPen 的「One Paper」邊界設計，配備AG納米蝕刻與AF鍍膜玻璃，可減少眩光和指紋。其全貼合顯示屏最大限度地減少了筆與光標之間的間隙，而人體工學特性則確保了創作者的舒適度。隨附配件進一步提升了用戶體驗，包括：內置可調節支架、雙觸控筆夾、筆套和可編程ACK05快捷遙控器，有效提高了工作流程效率。

Artist Pro 24 (Gen 2)系列憑借其出類拔萃的數字筆壓感靈敏度以及以用戶為中心的設計，帶來了卓越的數字創作體驗。該系列配備了兩支觸控筆，均具備16K壓感級別，提供豐富多樣的筆觸選擇。X3 Pro細筆以其輕巧的設計、纖細的筆尖以及可自定義的按鍵，呈現精準的書寫體驗。X3 Pro智能芯片觸控筆以其毛氈筆尖，營造出自然的繪畫感受。此外，這款觸控筆還具有兩個快捷鍵和一個數字橡皮擦，在提高繪圖效率的同時，硅膠手柄也確保了舒適性。

XPPen的最新手繪屏突顯了該公司致力為藝術家提供尖端數字繪圖工具。XPPen通過不斷創新，努力引領數字藝術市場，讓創作者能夠自由表達創造力。

定價與和上市

備受期待的Artist Pro 24 (Gen 2)系列將於10月22日正式發布。即日起，XPPen官方網店獨家推出超值早鳥特惠，折扣超過20%。欲了解詳情和享受限時優惠，請訪問我們的官方網站。

Artist Pro 24 (Gen 2) 4Khttps://www.xp-pen.com/product/artist-pro-24-gen-2-4k.html?utm_source=PR&utm_campaign=4k 

Artist Pro 24 (Gen 2) 165Hz: https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-24-gen-2-165hz.html?utm_source=PR&utm_campaign=165Hz 

*定價信息可能因地區市場而異。

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.

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