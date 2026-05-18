XPPen推出首款編輯控制台Pilot Pro，為專業編輯工作流樹立新標桿

直覺化布局，實現高效、盲操

Pilot Pro將16個可自定義按鍵、3個旋鈕和1個多功能全向搖桿集成於一個緊湊的單手控制器中，專為專業編輯而設計。其立體3D按鍵佈局支持直觀的盲操，使用戶在執行命令時無需查看設備，從而完全專注於屏幕。線性馬達提供細膩、精準、逼真的觸覺反饋，而多達7個可自定義主題和數百個快捷方式讓用戶能夠簡化任何編輯工作流程。用戶可以無縫上傳個人配置文件，或下載行業專家的預設方案，從而輕鬆在不同軟件中採用和復用控制方案。

2025年日本優良設計獎得主：開創美學與設計創新

榮獲2025年日本優良設計獎的Pilot Pro首次採用了業界首創的堆疊式佈局，重新定義了美學形態與功能精準度之間的協同效應。這款獲獎設計以先進的人體工程學為基礎，採用流線型機身，專為自然的左手交互而打造。控制台貼合手部的握持曲線，並集成了專門的小魚際支撐，確保手腕能夠完全放鬆，有效消除高強度編輯過程中的疲勞感。

XPPen高級工業設計師Li Jiang稱：「我們的設計理念核心在於通過絕對沉浸感來維持編輯者的『心流狀態』。 通過將每一個控件都策略性地佈局在直觀可達的位置，並校準驅動以實現輕鬆觸發，我們創造了一款在使用過程中近乎『隱形』的控制台，確保注意力始終完全集中在作品本身。」

搖桿用於調色與時間線導航

多功能全向搖桿支持4至8個方向的導航，用於快速選擇剪輯片段並集成色輪調色功能，通過復合運動實現無需修飾鍵的平滑調整。除導航外，向上和向下手勢可直接觸發選擇和剪切操作，而水平移動可映射到快捷鍵以控制可變播放速度。無論是製作活動精彩集錦還是vlog，編輯者都可以一手操控搖桿，另一手專注於創意決策。

三重旋鈕：觸感反饋，精準調校

Pilot Pro配備3個獨立旋鈕控件，每個控件均可高度自定義。其中：疾速撥盤可用於快速瀏覽片段，幫助用戶迅速接近目標編輯點；隨後以較慢速度實現逐幀精修。精控旋鈕可逐幀移動播放頭或將圖像旋轉至任意角度。磁滾輪則用於時間線的放大與縮小。三個旋鈕均提供三種可配置的觸覺振動回饋選項：強烈、輕柔或無振動，確保每一次旋轉都清晰可感。

連接、電池續航與系統兼容性

連接方面，該設備支持3種連接方式，可實現低延遲、穩定的性能。其內置充電電池可提供超過15天的使用時間（基於每天四小時操作）。它可與Windows 10或更高版本、macOS 11.0或更高版本，以及包括DaVinci Resolve、Premiere Pro、Photoshop、Lightroom Classic和Final Cut Pro在內的專業軟件流暢協作。

定價與上市信息

XPPen Pilot Pro已於2026年5月18日上市，售價為209.99美元（定價和上市情況可能因地區而異）。如需瞭解更多信息，請訪問：https://www.xp-pen.com/product/pilot-pro.html

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.