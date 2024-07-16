XTransfer 獲新加坡金融管理局原則性批准

助力當地外貿中小企跨境匯款

新加坡2024年7月16日 /美通社/ -- XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，欣然宣佈獲得新加坡金融管理局（MAS）頒發大型支付機構牌照（MPI）的原則性批准（IPA）。MPI牌照將允許XTransfer提供包括開戶、本地匯款、跨境匯款、電子貨幣發行等服務。

在獲得 MPI 牌照後，XTransfer 將在新加坡推出綜合電子商務錢包服務，旨在為外貿中小企業提供極速開戶、便捷充值、靈活貨幣兌換、以及高效的定制化跨境收付款等解决方案。憑藉卓越的技術能力、嚴格的風險管理和戰略性的商業策略，XTransfer致力於促進中國與新加坡中小企業間的貿易往來，同時便利新加坡與不同國家企業的外貿交易。

XTransfer成立於2017年，多年來致力以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小企業，為其提供安全合規、快速、便利、低成本的跨境貿易收付款方案。目前累積超過45萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。公司於年初正式推出國際化服務，目前全球的貿易企業正開始使用XTransfer。公司在幫助賣家端解决收款難題的同時，也服務好全球買家端。當買賣雙方都使用XTransfer賬戶時，即能達到貨款7x24安全合規秒速到賬，預計節省95%的匯款手續費和20%的換匯成本，實現貿易資金全流程流轉無阻滯。

XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標表示：「我們非常高興能獲得新加坡金融管理局的原則性許可，這對我們來說意義重大，將有助加强我們在新加坡和區內的市場地位。新加坡作為東南亞樞紐，佔盡地緣戰略優勢，不僅是國際金融中心，更是領先的國際貿易中心，港口排名首屈一指。未來我們將加快落實本地服務方案，更好服務新加坡中小企業，再輻射至東南亞區內，利用科技協助中小企業高效地參與全球貿易，提升其全球競爭力。」

關於 XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、日本、澳洲、新加坡等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國香港地區、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累積超過45萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晋身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啓資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/

SOURCE XTransfer