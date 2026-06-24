XTransfer與華僑銀行榮獲「區域最佳支付和收款解決方案」大獎

憑藉華僑銀行在支付與收款方面的專業能力，以及先進的API解決方案等，XTransfer協助中小企業及其全球買家享受更流暢的支付與收款體驗，進一步提升結算效率，以及在大中華地區及東盟地區的持續發展。

XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示：「我們很榮幸能再次與華僑銀行共同獲得此獎項。這項肯定彰顯了我們對持續創新與卓越服務的共同承諾，也體現了雙方合作為全球中小企業帶來的實質價值。未來，XTransfer 將持續深化與華僑銀行的合作，透過安全、高效且便捷的跨境收付款服務，協助更多中小企業拓展全球市場。」

「The Asset Triple A Treasuries Awards」由《財資雜誌》舉辦，在金融行業享有崇高聲望，旨在表彰亞太地區、中東、歐洲和北美地區，在企業財資管理、貿易融資、供應鏈管理、風險管理方面擁有卓越表現和價值體現的公司和金融機構。

關於XTransfer

根據灼識諮詢的資料，XTransfer是全球最大的B2B跨境貿易支付平台，2025年實現支付交易額（TPV）超過600億美元。公司成立於2017年，是全球首批專注於B2B跨境貿易的支付平台之一。公司服務超過89萬家注册客戶，擁有全球規模最大的中小企業客戶群體。

通過先進技術連接全球頂尖金融機構，公司致力於讓全球貿易的中堅力量——中小企業，享受安全合規、高效便捷的跨境金融服務，獲得與跨國大企業同等的金融服務體驗。截至2026年3月31日，我們已與全球包括多家知名國際銀行在內的金融機構建立合作關係，支付服務覆蓋全球200多個國家和地區。

XTransfer 已在主要金融樞紐取得所需牌照，包括中國內地、中國香港、英國、美國、新加坡、荷蘭、澳大利亞及加拿大。

更多資訊：https://www.xtransfer.com

SOURCE XTransfer