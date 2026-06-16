XTransfer 連續第二年入選 FXC Intelligence《全球前100跨境支付企業》榜單。

根據灼識諮詢的資料，XTransfer正迅速發展成為全球最大的B2B跨境貿易支付平台，2025年實現支付交易額（TPV）超過600億美元。公司成立於2017年，是全球首批專注於B2B跨境貿易的支付平台之一，目前服務超過200多個市場的89萬多家企業客戶，為中小企業提供以往僅限大型企業享有的銀行級跨境支付能力。

XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示：「連續第二年獲得 FXC Intelligence 的認可，是莫大的榮譽，也證明了客戶與合作夥伴對我們的信任。我們將持續致力於透過提供安全、合規、高效的跨境支付解決方案，為中小企業消除跨境貿易的障礙，特別是在新興市場及高成長貿易走廊營運的企業。」

XTransfer最新達成的里程碑充分彰顯公司的發展動力。2026 年 3 月，公司獲得馬來西亞國家銀行原則性批准關鍵支付牌照，並計畫在馬來西亞推出電子支付服務，旨在支持企業，尤其是從事國際貿易的中小型企業。同年5月，XTransfer 在拉丁美洲介紹其全球統一B2B跨境貿易結算網絡與風險管理平台「X-Net」，透過提升結算效率與風險管控能力，進一步強化公司支援中小企業貿易的能力。同年6月，在Money20/20 Europe大會期間，XTransfer更宣布與兩間國際金融機構BBVA及法國興業銀行（Societe Generale）即將展開合作，重申公司致力於與頂級銀行合作，為全球中小企業建設現代化跨境支付基礎設施的承諾。

SOURCE XTransfer