XTransfer 與華僑銀行藉「上海市--新加坡全面合作理事會第六次會議」簽署戰略合作協議

是次協議中，華僑銀行將支持XTransfer在大中華區及東盟區域等華僑銀行集團主要市場所在地的業務發展，提供貿易融資、本外幣貸款、外匯交易、款項收付、定期存款、企業網銀等綜合公司金融服務。雙方將共同探索新產品與新服務領域，在跨境業務場景中推進產品創新，持續提升企業客戶體驗與運營效率。

XTransfer 聯合創始人兼 CFO 孫霄谷先生表示：「此次簽署標誌著雙方在跨境B2B場景的深度協同邁出關鍵一步。借助華僑銀行在大中華區與東盟的廣泛網絡與綜合金融能力，以及XTransfer在跨境資金收付、合規與風控科技方面的優勢，雙方將共同打造安全、合規、透明且高效的一站式跨境綜合金融服務體系，為外貿企業降本增效、保障交易安全、提升資金周轉效率提供有力支撑，進一步促進區域貿易與投資的高質量發展。」

華僑銀行中國企業銀行部董事總經理陳慶輝先生表示：「作為XTransfer的全球客戶經理團隊，華僑銀行中國積極整合集團在各個市場的豐富資源，依托集團先進的技術和系統，通過跨境協同為客戶在新加坡、中國香港等地開立賬戶。我們携手各地團隊，為XTransfer量身打造了一籃子API金融解决方案，助力其為客戶提供更高效便捷的支付服務及更多元化的收款選擇。」

關於 XTransfer

XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/

關於華僑銀行

華僑銀行是新加坡成立時間最早的本土銀行，在1932年由三大華資銀行合併而成，當中最早的成立於1912年。華僑銀行是世界上最高度評價的銀行之一，擁有穆迪Aa1級評級及惠譽和標準普爾AA-評級。以廣泛認可的金融實力和穩定性，華僑銀行連續數年蟬聯由《環球金融》雜誌頒布的「全球最安全的50家銀行」贊譽，同時在《亞洲銀行家》雜誌的評選中榮膺「新加坡最佳管理銀行」殊榮。

以資產規模來說，華僑銀行是東南亞第二大金融服務集團。華僑銀行及其附屬公司向客戶提供全方位商業銀行、專業金融和財富管理服務，包括個人業務、公司業務、投資業務、私人銀行業務、交易銀行業務、財資業務、保險、資產管理和股票經紀業務。

華僑銀行的私人銀行服務由其全資附屬公司——新加坡銀行（Bank of Singapore）提供。新加坡銀行通過獨特的開放式產品平台，向客戶呈現資產類別中頂尖的產品組合。華僑銀行的附屬保險公司——大東方控股（Great Eastern Holdings），是新加坡和馬來西亞最大及歷史最悠久的人壽保險集團。其旗下的資產管理公司利安資金 （Lion Global Investors）是東南亞領先的私營資產管理公司之一。其經紀子公司華僑銀行證券是新加坡領先的證券公司之一。

華僑銀行的主要市場包括新加坡、馬來西亞、印尼和大中華。華僑銀行在19個國家和地區擁有近400家分行和代表處。

請瀏覽 www.ocbc.com 以了解更多華僑銀行的資訊。

SOURCE XTransfer