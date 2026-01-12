XTransfer 首次亮相美國消費電子展

美國拉斯維加斯2026年1月12日 /美通社/ -- XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，將以首次以參展商身份，亮相於在美國拉斯維加斯舉行的2026年「消費性電子展」（CES 2026）。此次參展，標誌著 XTransfer 正式加速進軍北美以及南美市場，並將為中美貿易的外貿企業提供安全、合規、高效的跨境支付解决方案，助力全球貿易資金流轉更加順暢。

作為全球規模最大、最具影響力的電子產品和科技的貿易盛會，CES 匯聚了來自世界各地的科技企業、創新者與行業專業人士，是展示前沿技術與商業解决方案的重要平台。XTransfer 此次參與 CES 2026，將向全球買家、賣家及合作夥伴全面展示其在 B2B 跨境貿易支付領域的創新能力與核心優勢，進一步提升品牌在北美及全球市場的影響力。

XTransfer首次參與美國CES展會，團隊在「CES 2026 亞洲之夜」現場。
近年來，中美貿易往來持續活躍，大量中小微外貿企業深度參與，但跨境收付款流程繁瑣、費用高、合規風險大，部分企業甚至被迫使用非合規渠道，資金安全隱患突出。XTransfer 將以 CES 2026 為契機，聚焦中美貿易場景，提供一站式跨境支付解决方案，幫助企業降低匯款與換匯成本、提升資金周轉效率，並確保交易全流程合規安全。

在合規與本地化方面，XTransfer 持續推進美國市場的系統化佈局，與多家美國主流銀行建立合作，已具備面向全美客戶提供跨境收付、清算及合規支持的能力。公司持續完善合規資質，近期在美國支付牌照申請上取得進展，先後獲得美國阿拉巴馬州（Alabama）及北達科他州（North Dakota）監管機構頒發的支付牌照。截至 2025 年 11 月，XTransfer 已在美國 25 個州取得依法開展業務的許可（其中24個州已依法獲得相關支付牌照，Montana州對牌照沒有要求），為長期合規服務美國及全球貿易企業夯實基礎。

通過 XTransfer 平台，中美貿易相關企業可實現全流程綫上化操作，從開戶、收付款、換匯到提現均可高效完成，無需頻繁往返銀行。當買賣雙方均使用 XTransfer 賬戶時，可實現貨款 7×24 安全合規快速到賬，有效避免資金滯留問題，大幅提升資金流轉效率。同時，XTransfer能大大降低匯款及換匯成本，切實為中小微企業减負增效。

除參展 CES 2026 外，XTransfer 亦作為主要合作夥伴支持「CES 2026 亞洲之夜」。活動當晚，在CES主辦方「美國消費者技術協會」（CTA）副主席、前美國駐華大使及內華達州政府全力支持下，現場匯聚逾400位中國主要展商代表、出海頭部品牌與生態企業代表，以及各省市駐美商務機構、全球產業與投資機構與科技領袖。XTransfer 期望借助該平台，進一步促進中美及亞洲企業的產業對接與經貿合作。

XTransfer 美國業務負責人在CES展會現場表示：「參與 CES 2026 不僅是公司國際化戰略的重要一步，更是其深耕美國市場、服務全球貿易企業的關鍵里程碑。未來，XTransfer 將持續依托科技能力與全球合規佈局，連結更多國際金融機構，為中美及全球外貿企業提供更加安全、便捷、低成本的跨境支付服務，進一步提升全球貿易的便利化水準。」

- 完 -

關於XTransfer

XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國（部分州）、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 800,000 家企業客戶。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晋身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啓資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/

**XTransfer在美國的相關資金傳輸與支付服務按州許可開展，並遵循聯邦BSA/AML與OFAC合規要求。服務的適用範圍、費用與到賬時效因客戶類型、交易走廊、州別、銀行通道與合規審查而異；不在所有州提供或宣傳轉錢服務。關於牌照清單與生效狀態，請以XTransfer官網最新披露為准；本新聞稿不構成在任何未獲許可轄區的服務要約或「持證/可用」陳述。

