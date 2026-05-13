XTransfer 參與智利金融科技論壇

X-Net

X-Net 是 XTransfer 專為 B2B 跨境貿易打造的一套基礎設施。通過連接監管機構、銀行及支付機構，致力於優化資金流設計、促進產品整合，並推動風控標準的升級。

X-Net 作為結算與風控層，串聯金融機構與進出口企業。透過標準化收付款與合規工作的流程，X-Net 讓中小企業得以享有過去僅跨國集團才能擁有的安全、合規且高效的支付基礎設施。

拉丁美洲市場潜力巨大

拉丁美洲堪稱「高速增長」與「快速升級」並存的典範市場。根據 XTransfer 數據，2025 年來自拉丁美洲的收款較去年同期增長94%，遠高於同期中國對該地區出口 8% 的增速。此一落差顯示，出口商正加快脚步，轉向採用更安全、合規的收款渠道。

XTransfer 出口 PMI（對平台80萬中小微外貿企業抽樣調查，選取全國3000多家樣本）亦顯示拉丁美洲基本面强勁：2026年3月，該地區出口訂單指數達56.47、價格指數為57.81，分別高於全球水平的53.85與56.15。隨著拉丁美洲需求轉向機電產品與光學醫療設備，且光學醫療器械的滲透率已可與歐盟比肩，電子化支付與結算工具對於提升現金流可預測性、支撑更高價值的貿易，愈顯關鍵。

XTransfer 新加坡及拉丁美洲 CEO 蕭麗欣表示：「新興市場是 XTransfer 擴張的核心。在拉丁美洲，我們正透過建設在地的合規體系、强化本幣收款能力，並與更多的全球清算銀行、區域銀行及一綫支付機構深化合作，確保流動性並打造充足的支付路徑，以推動業務規模化。下一步，我們將深化巴西與墨西哥的市場覆蓋，同時拓展至智利、哥倫比亞、秘魯及阿根廷等成長型市場，提升小幣種流動性與風控自動化能力，讓中小企業能更可安全合規地完成收付款。」

關於XTransfer

根據灼識咨詢的資料，XTransfer是全球最大的B2B跨境貿易支付平台，2025年實現支付交易額（TPV）超過600億美元。公司成立於2017年，是全球首批專注於B2B跨境貿易的支付平台之一。公司服務超過80萬家注册客戶，擁有全球規模最大的中小企業客戶群體。

XTransfer 在拉丁美洲已與巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯的當地銀行及金融機構建立合作夥伴關係。為中小企業買家連接本地支付系統，使其能透過銀行轉帳、電子錢包、即時支付（例如巴西的 Pix）等方式，向全球供應商付款。

SOURCE XTransfer