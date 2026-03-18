XTransfer首席戰略官出席盧旺達2026普惠金融科技論壇

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XTransfer

18 3月, 2026, 14:32 CST

盧旺達基加利2026年3月18日 /美通社/ -- XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平臺，XTransfer首席戰略官倪一雄（Neil Ni）受邀出席在盧旺達舉行的 2026普惠金融科技論壇 （Inclusive FinTech Forum 2026）並發表演講，突顯 XTransfer 正在非洲持續加速拓展，致力為非洲大陸參與國際貿易的中小企業（SMEs）提供更具包容性的金融服務。

Neil在論壇期間參與專題討論「守護全球支付通道：實時跨境交易的網絡安全」，分享行業如何在跨境支付速度與規模持續提升的背景下，强化網絡安全、反洗錢（AML）管控與營運韌性。

XTransfer首席戰略官倪一雄（左一）在盧旺達舉行的「2026普惠金融科技論壇」上發表演講。
XTransfer首席戰略官倪一雄（左一）在盧旺達舉行的「2026普惠金融科技論壇」上發表演講。

結合 XTransfer 服務國際貿易中小企業的經驗，Neil指出，傳統 B2B 跨境支付往往需經由多家中間行（correspondent banks）層層轉匯，導致流程繁複、入帳與結算延遲且成本高昂，進而對中小企業現金流造成壓力。他也提到，匯款可能需要數日才能完成結算，而各項費用對於利潤率本就有限的企業影響尤為明顯，甚至可能迫使部分中小企業轉向非合規渠道，帶來合規與透明度方面的風險。

「隨著產業規模擴大，挑戰不只是交易量，更是速度與信任」Neil表示。「要在確保安全的前提下讓合規貿易順暢進行，風險與合規能力必須更智能、更一致，並且具備可擴展性。」

Neil分享，AI 已成為 XTransfer 風控與合規能力的基石。他重點介紹TradePilot，由XTransfer 自主研發、專為全球外貿金融領域打造的大型語言模型（LLM）。TradePilot 有助於更早識別可疑情況、提升警報排序效率、降低誤報率，並有助於不同市場更一致的決策，從而在提升效率的同時強化反洗錢與合規能力。

Neil亦談到，XTransfer 於非洲的發展迅速，公司2025年在非洲地區的業務增長超過 300%，反映出中小企業對更快速、更低成本的跨境貿易支付方案的需求日益增加。他補充，XTransfer 正與生態夥伴及監管機構合作，推動更安全、更標準化的跨境信息流通。這也是公司打造X-Net的原因之一，X-Net為業界首個「全球B2B貿易結算網絡與風險控制平台」，旨在提升互通性，並在支付通道上推動共享的安全標準。

Neil最後强調：「構建韌性需要集體努力。」

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SOURCE XTransfer

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