Yaber在馬來西亞推出智能戶外投影儀T2 Plus

此外，Yaber T2 Plus投影儀還具有智能屏幕適應、NFC連接和防塵耐用等先進功能。這些改進不僅增加了投影儀的多功能性，而且彰顯了Yaber致力於開發和提供高品質、高性能娛樂投影儀。

上市時間和價格

Yaber投影儀T2 Plus售價1799馬幣，可通過Lazada 和 Shopee上的Yaber官方商店購買。請注意，價格可能因時間和國家而異。

關於雅博

Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀的先驅，已成功向全球120多個國家和地區的投影愛好者交付了200多萬台產品。值得一提的是，Yaber獲得了多項著名獎項，包括紅點獎、Yanko設計獎和2024年CES創新獎。

Yaber致力於推動視聽領域的卓越發展。每一台Yaber投影儀都經過精心打造，旨在提供非凡的體驗，展現了對完美的不懈追求。這些投影儀不僅為用戶提供卓越的視聽體驗，還帶來不斷超越自我的豐富旅程。

如需了解最新信息，請訪問www.yaber.com，Yaber不斷重新定義卓越娛樂。

SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED