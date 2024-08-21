Yaber在馬來西亞推出智能戶外投影儀T2 Plus
21 8月, 2024, 12:27 CST
馬來西亞吉隆坡2024年8月21日 /美通社/ -- 娛樂投影儀的領航者Yaber在馬來西亞推出了T2 Plus投影儀，這款終極便攜式投影儀具備出色的原生1080P分辨率和JBL揚聲器，非常適合戶外娛樂。
Yaber投影儀T2 Plus擁有450 ANSI流明亮度，帶來非常清晰、生動的視覺效果。通過JBL和杜比音效的增強，它能提供真正身臨其境的音效體驗。其內置的2.5小時電池續航時間和手柄直立式設計使其成為電影馬拉松、野營旅行和戶外活動的理想之選。
此外，Yaber T2 Plus投影儀還具有智能屏幕適應、NFC連接和防塵耐用等先進功能。這些改進不僅增加了投影儀的多功能性，而且彰顯了Yaber致力於開發和提供高品質、高性能娛樂投影儀。
上市時間和價格
Yaber投影儀T2 Plus售價1799馬幣，可通過Lazada 和 Shopee上的Yaber官方商店購買。請注意，價格可能因時間和國家而異。
關於雅博
Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀的先驅，已成功向全球120多個國家和地區的投影愛好者交付了200多萬台產品。值得一提的是，Yaber獲得了多項著名獎項，包括紅點獎、Yanko設計獎和2024年CES創新獎。
Yaber致力於推動視聽領域的卓越發展。每一台Yaber投影儀都經過精心打造，旨在提供非凡的體驗，展現了對完美的不懈追求。這些投影儀不僅為用戶提供卓越的視聽體驗，還帶來不斷超越自我的豐富旅程。
如需了解最新信息，請訪問www.yaber.com，Yaber不斷重新定義卓越娛樂。
SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED
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