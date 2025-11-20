Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大賞：讓真正打動人心的品牌被看見

台北 2025年11月20日 /美通社/ -- 在數位廣告競爭激烈、消費行為瞬息轉變的時代，品牌更需要與消費者建立真實連結，以打造長期影響力，並維持競爭優勢。Yahoo連續第二年舉辦《 Yahoo Best Brand Awards 最佳品牌大賞 》，藉此深入了解台灣網友心中的最佳品牌，不僅回應台灣市場對「品牌聲量與消費行為關聯性」的高度關注，更透過關鍵字搜尋數據與專業市場研究雙重指標，表彰真正被消費者記住、信任、並願意投票支持的品牌。

品牌的聲音，來自與消費者的共鳴

在消費者主導的時代，品牌不只要被看見，更要被記得。台灣年度指標性獎項《Yahoo Best Brand Awards 最佳品牌大賞》 ，票選活動以「八大主題類別」為基礎，聚焦於「信任、創新、年輕、永續」等四大消費者心中的核心價值，並由Yahoo委託全球市調公司Kantar專業提名入圍名單，同時結合Yahoo關鍵字搜尋熱度排序，以網路行為數據佐證品牌影響力，深入洞察消費者心中的品牌選擇與價值取向，不僅是市場觀察品牌聲量與消費者影響力的關鍵依據，更是對品牌長期經營成果的公開肯定與深度檢視；同時也讓入選品牌擁有來自市場的專業肯定，經得起消費者的檢驗。