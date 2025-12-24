Yahoo公布2025年度「股市」、「運動」、「娛樂戲劇」排行榜 投資熱度、體壇巔峰與娛樂風潮交織年度樣貌

隨著AI發展走向實質應用、記憶體缺貨潮發酵，以及權值龍頭強勢領漲，台股市場熱度屢創新高，護國神山「台積電」連四年蟬聯冠軍寶座；「鴻海（2317）」、「緯創（3231）」等AI概念股也在今年占據重要位置入榜、分別排名第二與第三。「華邦電（2344）」、「南亞科（2408）」、「力積電（6770）」等記憶體核心指標股也同步上榜。

五大熱門ETF：高息ETF霸榜！群益台灣精選高息奪魁、元大台灣50成唯一非高息ETF

ETF 方面，則由高股息商品強勢主導，由「群益台灣精選高息（00919）」拔得頭籌，「元大高股息（0056）」、「國泰永續高股息（00878）」、「復華台灣科技優息（00929）」皆入榜；「元大台灣 50（0050）」因分割降低投資門檻，股東人數激增，關注度高居不下，成唯一入榜的非高息ETF。

十大運動事件及人物[1]：中華隊奪運動事件與人物雙榜首！大谷翔平領道奇締連霸紀錄

黃金世代謝幕！戴資穎、林書豪、林智勝傳奇退役，李洋掌運動部掀體壇新篇章

2025年度「運動」排行榜，多項焦點事件與話題人物同時橫跨雙榜。「中華隊」驚險拿到經典賽門票，將與日本、南韓等勁旅同組較勁，榮登十大運動事件與人物雙榜首。在Yahoo年度關鍵字中，人物主題類搜尋量最高[2]的「大谷翔平」領「洛杉磯道奇二連霸」寫下MLB 25年來首見紀錄，則奪得雙榜亞軍，同隊的「山本由伸」亦受關注入榜。與此同時，「戴資穎」、「林書豪」、「林智勝」等傳奇人物相繼退役、「李洋」出任首任運動部部長等皆入榜，也象徵體壇進入新篇章。

十大娛樂事件及人物[3]：金秀賢與金賽綸爭議引跨國討論；大S、方大同離世震撼各界

盤點今年娛樂圈消息好壞參半，其中韓星「金秀賢與金賽綸感情爭議」掀起跨國討論，成為年度最受關注娛樂事件焦點，而「粿粿婚變」與「Lulu、陳漢典婚訊」則引起社群廣泛討論；「大S」、「方大同」等明星殞落，也成為娛樂人物最令人不捨的年度記憶。此外，GD、TWICE、SJ等韓星登台舉辦演唱會，韓國女星全智賢新作《暴風圈》的台詞爭議，都掀起網友熱議。

十大熱門戲劇[4]：陸韓台三足鼎立！《許我耀眼》《折腰》奪冠亞軍、《苦盡柑來遇見你》搶進前三

年度戲劇榜則呈現陸、韓、台三足鼎立局勢，陸劇《許我耀眼》以現代戀愛關係與強烈角色魅力奪冠，古裝劇《折腰》緊追其後；韓劇《苦盡柑來遇見你》名列第三，全球矚目的現象級續作《魷魚遊戲 3》也入榜。根據真實社會事件「李月桂案」所翻拍的台劇《我們六個》以議題深度突破重圍，展現本土影視內容的競爭力。

[1] 此排行榜是由Yahoo運動編輯精選、2025年1月1日至12月16日Yahoo關鍵字搜尋量綜合加權排行。 [2] 此為2025年1月-11月Yahoo年度關鍵字人物主題搜尋排行。 [3] 排行榜係為2025年1月1日至12月16日Yahoo關鍵字搜尋量及編輯精選綜合加權排行。 [4] 排行榜係由Yahoo電影戲劇編輯部、2025年1月1日至12月16日間Yahoo關鍵字搜尋量與網路討論聲量綜合加權精選排行

SOURCE Yahoo