Yahoo香港最佳品牌大獎2025 表揚超過二十個深受香港人喜愛的品牌

23 12月, 2025, 13:12 CST
展現觸動香港人的品牌力量
香港2025年12月23日 /美通社/ -- Yahoo 最近公佈「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025」得獎名單，表揚逾二十個與香港消費者建立深厚連繫，並持續在瞬息萬變的數碼環境中展現顯著市場影響力的品牌。
頒獎典禮於上週假香港凱悅酒店隆重舉行，匯聚一眾品牌代表、業界夥伴及政府代表，一同表揚那些持續與香港市民建立深厚共鳴的卓越品牌。大會特別邀請到香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP擔任主禮嘉賓，並聯同 Yahoo 管理層一同見證各大品牌的重要時刻。
今年的得獎品牌涵蓋13個行業，包括金融、交通、零售及消費服務等，當中獲獎品牌包括渣打銀行、亞洲國際博覽館 及 MTR Shops，充分展現這些品牌憑藉多元實力及與市場影響力，在香港人日常生活中擔當著重要角色。
適逢Yahoo成立三十周年，今年的「Yahoo香港最佳品牌大獎」特別聚焦於一直透過持續創新、堅定品牌理念及以客為本的體驗，成功贏得消費者信任的品牌。Yahoo香港自2002年起，就以「Yahoo 感情品牌大獎」致力表揚與大眾建立深厚情感的品牌，成為品牌與消費者之間的重要橋樑；去年，更以全新的「Yahoo香港最佳品牌大獎」重燃大眾對品牌的情感連結，在延續品牌情感傳承的同時，進一步拓展評選範疇，涵蓋品牌影響力、創新能力及跨行業的長遠市場價值，全面體現品牌在新時代下的市場價值及深遠的影響力。
Yahoo香港及台灣廣告銷售高級總監陳偉祥先生表示：「今年，我們一直強調的主題是『共鳴』。無論是傳媒還是品牌，真正能夠觸動人心的訊息，往往都是那些貼近香港人生活、在不同人生時刻陪伴他們左右的內容。今年獲獎的品牌雖然來自不同領域，但他們有一個共通點：早已成為大家生活的一部分。這種連結，並不是靠一兩次的推廣建立出來的，而是靠品牌長期以來堅持與消費者同行，透過信任與貼地的價值慢慢累積出來。」
三重評審機制：結合數據、消費者情感與專家洞察
「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025」 採用三階段評審制度，從多個角度全面評估品牌的整體表現。在第一階段，Yahoo 透過人工智能技術，基於公開數據和資訊，從多個關鍵因素包括創新能力、科技領導地位、可持續發展、文化相關性，以及情感連結傳遞的表現，進行分析及評估。第二階段為公眾投票，消費者可根據個人對品牌的情感連結、偏好及體驗參與投票。進入第三階段後，由來自業界及學術界的專業評審團，根據品牌獨特性、市場影響力及文化相關性等標準，對入圍品牌作出深入評估，最終選出各大獎項得主。
今年共有來自13個行業、102個品牌獲提名參與「Yahoo香港最佳品牌大獎」，並於10月底舉行的公眾投票中，收集超過217,000票，反映香港市民對品牌的高度關注與踴躍參與。
有關完整得獎品牌名單，請瀏覽官方網站。
關於Yahoo香港
過去30年來，Yahoo作為全球數億用戶信賴的網路指南，致力於透過我們的標誌性的產品，協助用戶實現各種上網目標。對於廣告商，Yahoo提供多元的數碼營銷解決方案及強大的數據，吸引廣告商與我們的產品服務互動並取得成效。
「Yahoo香港最佳品牌大獎2025」得獎名單 (以公司英文名稱字母順序排列)：
|
得獎品牌
|
獎項
|
美國運通國際股份有限公司
|
最佳尊貴信用卡銷售策略大獎
|
亞洲國際博覽館
|
最佳盛事場地大獎
|
AXA 安盛香港及澳門
|
最佳保險品牌營銷大獎
|
大家樂集團
|
最佳港式快餐品牌大獎
|
Cartier
|
最佳奢華珠寶網絡銷售策略大獎
|
消費者委員會
|
最佳銀髮消費教育獎
|
CreFIT維信
|
最佳創新金融理財品牌大獎
|
csl
|
最佳5G流動通訊服務大獎
|
富衛保險
|
最佳網上保險平台大獎
|
富衛保險
|
最佳網上旅遊保險大獎
|
香港快運航空
|
最佳數碼營銷航空品牌大獎
|
香港榮華餅家
|
最佳香港製造餅家大獎
|
Keeta
|
最佳外賣平台大獎
|
宏利香港
|
最佳信譽保險公司大獎
|
MTR Malls - THE SOUTHSIDE
|
最佳寵物友善商場大獎
|
MTR Shops
|
鐵路與生活故事大獎
|
網上行
|
最佳家居寬頻服務大獎
|
理光（香港）有限公司
|
最佳AI企業方案大獎
|
渣打銀行（香港）有限公司
|
最佳金融防騙信賴品牌大獎
|
香港中華煤氣有限公司
|
最佳潔淨能源企業大獎
|
TOYZEROPLUS
|
最佳香港文化品牌大獎 – 潮流及流行文化
|
X Wallet by Zero Finance
|
最佳 GenZ 數碼金融品牌大獎
|
1O1O
|
最佳旅遊體驗網絡服務大獎
