Yahoo發布《2025消費者搜尋洞察報告》 「快樂消費」成新顯學

「樂活保養、療癒小確幸、沉浸體驗」三大趨勢 勾勒消費行為新樣貌

台北2025年12月9日 /美通社/ -- 年末各大購物節慶已陸續熱鬧展開，品牌如何掌握時機、在競爭激烈的市場中脫穎而出，成為行銷決勝關鍵。根據Yahoo觀察[1]，高達89%的消費者表示今年購物季支出將與去年持平或更高，有44%的品牌則計劃提升行銷預算，顯示整體消費動能持續升溫。同時，根據 亞太地區消費者研究 顯示，亞太地區的消費者將「價值」作為購物的首要考量，並期待能制定更深思熟慮的購買決策。