Yahoo汽車機車公布2025「網友購車行為大調查」！揭車市三大趨勢

年輕消費力崛起！25%消費者計畫兩年內購車

Hybrid油電動力掀新熱潮！長期效益與資訊透明成購車決策首要考量

台北2025年12月2日 /美通社/ -- 儘管對美關稅走向尚未明朗，但在貨物稅減徵與購車補助政策助攻下，帶動台灣車市逐步回溫。全台排名第一的汽車資訊媒體「Yahoo汽車機車」[1]，今首次發布《2025 Yahoo網友購車行為大調查》，針對全台 18 歲以上、超過7,200位的網路使用者，深入分析在關稅政策不確定下網友的購車行為與偏好，歸納出三大趨勢：一、超過五成受訪者因關稅影響延後其購車計劃；二、29歲以下年輕族群提高購車預算；三、油電混合車款關注度攀升。顯示在政策、世代與能源轉型三股力量影響下，國內車市正迎來新局。

貨物稅助攻買氣回溫 政策變數仍牽動購車時機

年輕準買家崛起！油電動力快速抬頭，長期效益、資訊透明成選車關鍵

今年上半年受國際經濟情勢影響，國內車市轉趨保守，根據《2025 Yahoo網友購車行為大調查》，有超過五成受訪者延後購車計畫。隨著政府減稅與補助政策陸續上路，市場觀望氣氛逐漸消散，特別是29歲以下年輕族群，準備購車比例較全體高出7%，其中有三成是「首購族」，且有25％表示計畫在二年內購車，成為市場新動能。此外，報告也指出，全體準備購車者有近六成「購車預算超過百萬元」，其中半年內計畫購車的準買家考慮購買的品牌前三名為「Toyota」、「Lexus」、「BMW」，而Mercedes Benz、Audi也深受喜愛，顯見準買家對豪華進口品牌的偏好。