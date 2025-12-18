Yangi Avlod：烏茲別克加速發展工業區以吸納國際資金
新聞提供者Yangi Avlod
18 12月, 2025, 18:19 CST
烏茲別克塔什干2025年12月18日 /美通社/ -- 烏茲別克正透過建立工業區，在中亞打造一個創新的物流樞紐。DP World 正於該國開發一個多式聯運樞紐，預計將徹底革新整個地區的貿易路線。
烏茲別克正透過設立專門的工業區，開創工業發展的新範式。這些優厚的條件已成功吸引全球領先的物流營運商之一 —— DP World，促使其在烏茲別克投資建設國際運輸及物流樞紐。
DP World 行政總裁 Sultan Ahmed bin Sulayem 強調了該項目的重要性：「塔什干多式聯運物流終端將為該地區帶來世界級的基礎設施和智能物流能力，提高供應鏈效率並支援各行各業的企業。」
宏觀趨勢：烏茲別克投資持續增長
其中一個最新的工業區是成立僅一年的「Yangi Avlod」。
優勢
進駐企業可獲豁免四項主要稅收。此外，還可享有海關優惠，並提供長期土地租賃，企業更可將土地連同其資產用作抵押。
「交鑰匙」式生態系統
每個地塊的基礎設施均在建設中，涵蓋天然氣、飲用水、電力、通道和廢物處理系統。投資者將獲得一個開發完善的場地。
Yangi Avlod 附近正在開發一個國際機場和塔什干—撒馬爾罕高速公路，該處還將設有貨運終端。
管理模式
Yangi Avlod 採用全面的「一站式服務」原則運作。管理公司會細緻監督每個投資項目，從建立法人實體到接駁公用設施服務，全程跟進。
結果
來自中國和阿聯酋的公司已進駐 Yangi Avlod。知名進駐企業包括 East Can Solutions、JAC Motors Toshkent、EAS 以及其他涵蓋食品、建築、包裝和電氣行業的各類企業。
「我們選擇『Yangi Avlod』是因為其優越的戰略位置、政府支持以及靈活的管理方式。對於尋求進軍烏茲別克市場的公司來說，這是一個穩固的起點。」JAC Motors Toshkent 市場營銷及銷售部首席銷售專員 Go Tianxiao 表示。
國家政策將工業區轉化為推動經濟提升的動力，並正為該地區塑造一個全新的工業中心。
網站： https://yangiavlodzone.uz/en\
電郵：[email protected]
電話：+998771512414
+998781137171
SOURCE Yangi Avlod
分享這篇文章