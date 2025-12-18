양기아블로드: 우즈베키스탄, 국제 자본 유치 위해 산업 단지 개발 가속화

타슈켄트, 우즈베키스탄, 2025년 12월 18일 /PRNewswire/ -- 우즈베키스탄이 산업 단지 조성을 통해 중앙아시아의 혁신적인 물류 허브 구축에 박차를 가하고 있다. 디피월드(DP World)가 현지에 개발 중인 복합 물류 허브는 지역 전체의 무역 경로에 변화를 가져올 것으로 기대된다.

우즈베키스탄은 특화된 산업 단지 설립을 통해 산업 발전의 새로운 패러다임을 개척하고 있다. 이러한 매력적인 조건은 이미 세계적인 물류 운영사 중 하나인 디피월드의 마음을 사로잡았으며, 이 회사는 우즈베키스탄 내 국제 운송 및 물류 허브 건설에 투자하기로 결정했다.

술탄 아흐메드 빈 술라옘(Sultan Ahmed bin Sulayem) 디피월드 CEO는 "타슈켄트 복합 물류 터미널은 세계적 수준의 인프라와 스마트 물류 역량을 지역에 도입해 공급망의 효율성을 높이고 다양한 산업 전반의 비즈니스를 지원할 것"이라고 전하면서 프로젝트의 중요성을 강조했다.

거시적 트렌드: 우즈베키스탄 투자 확대

가장 최근에 조성된 구역 중 하나는 불과 1년 전에 설립된 '양기아블로드(Yangi Avlod)'다.

혜택

입주 기업은 4가지 주요 세금을 면제받는다. 또한 관세 혜택이 적용되며 장기 토지 임대가 가능하고, 자산과 함께 토지를 담보로 활용할 수도 있다.

턴키(Turnkey) 생태계

개별 부지에 천연가스, 식수, 전기, 진입 도로, 폐기물 처리 시스템을 포함한 인프라가 건설 중이다. 투자자에게는 기반 시설이 완비된 부지가 제공된다.

양기아블로드 인근에는 국제공항과 타슈켄트-사마르칸트 고속도로가 개발 중이며, 이곳에는 화물 터미널도 들어설 예정이다.

관리 모델

양기아블로드는 포괄적인 원스톱 숍 원칙에 따라 운영된다. 관리 회사는 법인 설립부터 유틸리티 서비스 통합에 이르기까지 각 투자 프로젝트를 세심하게 관리한다.

성과

이미 중국과 아랍에미리트(UAE) 기업들이 양기아블로드에 입주했다. 주요 입주 기업으로는 이스트 캔 솔루션스(East Can Solutions), 잭 모터스 타슈켄트(JAC Motors Toshkent), EAS를 비롯해 식품, 건설, 포장, 전기 분야의 다양한 기업이 있다.

잭 모터스 타슈켄트 마케팅 및 영업 부서의 고 티안샤오(Go Tianxiao) 수석 영업 전문가는 "우리는 전략적 위치, 정부의 지원, 유연한 관리 방식 때문에 '양기아블로드'를 선택했다. 이는 우즈베키스탄 시장 진출을 모색하는 기업들에 견고한 출발점이 된다"고 언급했다.

우즈베키스탄의 국가 정책은 산업 단지를 경제 발전의 원동력으로 삼아 이 지역을 새로운 산업 중심지로 탈바꿈시키고 있다.

