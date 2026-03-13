YY Group與曼谷龍馬大酒店達成合作 旗下酒店業客戶陣容持續壯大

全新人力外包合同助力子公司YY Circle Thailand實現規模化發展，並提升2026年收入可見性

新加坡2026年3月13日 /美通社/ -- 全球領先的按需用工解決方案及綜合設施管理(IFM)服務提供商YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH，以下簡稱「YY Group」或「該公司」）今天宣布，其泰國子公司YY Circle (Thailand) Co., Ltd.（以下簡稱「YY Circle Thailand」）與泰國頂級豪華酒店曼谷龍馬大酒店(The Landmark Bangkok)簽訂了為期一年的人力外包服務合同。此次合作不僅進一步擴充了YY Circle Thailand的高端酒店業客戶矩陣，更助力YY Group推進戰略布局，使泰國成為繼新加坡、中國香港及馬來西亞子公司之後，下一個重要的人力業務收入貢獻市場。

自2025年6月加入YY Group以來，YY Circle Thailand已迅速積累了一眾國際知名酒店客戶，其中包括Central Group、CP All、香格裡拉(Shangri-La)、悅榕莊(Banyan Tree)、凱悅(Hyatt)、喜來登(Sheraton)以及JW萬豪(JW Marriott)。此次合作的五星級曼谷龍馬大酒店，進一步拓展了YY Group在泰國豪華酒店領域的業務版圖，提升了其在曼谷大都市區的客戶密度，推動了運營效率與人力資源利用率的雙提升。這一標志性酒店的加入，也再度印證了YY Group作為曼谷高端酒店市場值得信賴的用工合作伙伴的行業地位。

YY Group Holding Limited首席執行官兼執行董事Mike Fu表示：「成功攜手曼谷龍馬大酒店，是我們泰國業務發展歷程中的又一重要裡程碑。與每一家世界級酒店建立新合作，都能進一步擴大我們的運營版圖、充實人才儲備，讓我們更接近在泰國市場實現規模化運營所需的業務密度。泰國是東南亞酒店業用工市場最具潛力的地區之一，我們持續在區域服務能力和運營基礎設施上加大投入，這讓我們能夠以更快的速度把握當地市場機遇。我們堅信，YY Circle Thailand已步入清晰的發展軌道，未來將與新加坡、中國香港、馬來西亞的子公司並肩，成為集團人力業務板塊的核心增長引擎。」

YY Circle Thailand聯合創始人兼泰國區總監Jirapat Haetanurak補充道：「曼谷龍馬大酒店是泰國的標志性酒店之一，能為其提供服務，我們深感榮幸。此次合作達成，體現了頂級酒店運營商對我們的專業團隊、技術驅動的用工模式，以及規模化穩定輸出高品質服務能力的認可。每新增一位客戶，我們的運營布局就更完善一分，也讓泰國逐步成為YY Group的重要市場，而我們未來的發展空間依然巨大。」

此次合作進一步鞏固了YY Group在泰國高端酒店用工市場的地位。當前，泰國國際旅游業持續復蘇，市場對靈活、合規的人力解決方案需求不斷攀升，這為行業創造了可觀的增長機遇。作為其整體戰略的一部分，YY Group將繼續與頭部酒店品牌尋求合作，擴大泰國業務規模，並在東南亞這一極具活力的市場打造長期穩定的經常性收入來源。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的用工解決方案與綜合設施管理服務。集團旗下擁有兩大核心業務板塊：按需用工服務與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等多個行業提供靈活可靠的支持。

YY Group依托專有的數字平台和物聯網(IoT)驅動系統，助力客戶滿足波動的勞動力需求並維持高效的運營環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

如需了解該公司更多信息，請訪問：https://yygroupholding.com/。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，相關陳述依據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。所有非歷史事實的陳述，包括YY Group Holding Limited的信念與預期相關內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性，諸多因素可能導致實際結果與陳述中的內容存在重大差異，這些因素包括但不限於：（i）酒店業市場的增長；（ii）資本與信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）集團擬定的增長戰略；（v）政府審批與監管政策；以及（vi）集團未來的業務發展、經營業績和財務狀況。通常情況下，前瞻性陳述可通過「可能」、「將要」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等術語或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發布之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

投資者聯系人

Jason Phua Zhi Yong

首席財務官

YY Group

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SOURCE YY Group Holding Limited