YY Group強化領導團隊 任命Eli Yu為產品總監負責產品策略

新加坡2025年12月8日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案及綜合設施管理(IFM)供應商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（下稱「YY Group」或「該公司」）今天宣佈，其管理團隊新增產品總監(CPO)一職，任命經驗豐富的產品技術領袖Eli Yu先生擔任此職。設立產品總監一職體現了該公司對加速產品創新、推動全球增長與擴張的承諾。

Yu先生將全面負責端到端產品策略、設計、開發及生命周期管理，領導跨職能團隊，加強市場需求與產品能力之間的對接，提升該公司向用戶及合作夥伴提供差異化、高質量數碼解決方案的能力。此項任命亦突顯了該公司對卓越營運、可擴展性及可持續增長的重視。

YY Group行政總裁Mike Fu先生表示：「隨著人工智能及科技快速演進，制定清晰、統一的產品策略比以往任何時候都更為重要。邀請Eli加入並擔任產品總監，是我們公司發展的一個重要里程碑，將有助我們優化產品開發，夯實支持我們下一階段增長所需的基礎。我們確信，Eli的領導力和專業知識將幫助我們開拓新機遇，並為用戶及股東創造更大價值。」

Yu先生表示：「我很榮幸能在YY Group發展的關鍵時刻加入。公司在拓展新領域、為服務對象創造更多價值方面潛力巨大。我期待與管理團隊及優秀的產品部門緊密合作，共同打造引領公司未來的新一代產品。」

Yu先生擁有豐富的產品領導經驗，涉足人工智能、軟件開發、科技及可再生能源等領域，在打造可擴展產品、領導高效能團隊及推動競爭市場創新方面成就卓著。最近，他創辦了人工智能人力資源服務公司Evee，並擔任全球數據標註公司SpeedX AI的行政總裁。他亦曾擔任XCharge（納斯達克股票代碼：XCH）的產品經理，主導其北美產品策略。Yu先生畢業於紐約大學、華盛頓大學及清華大學，主修數學及應用物理。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的科技賦能平臺，業務輻射亞洲及其他地區，旨在提供靈活可擴展的勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務。集團聚焦兩大核心業務板塊——按需人員配置與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供敏捷可靠的支持服務。

依託專有的數碼平臺與物聯網驅動系統，YY Group能夠幫助客戶應對人力需求波動，維持高績效營運環境。除新加坡和馬來西亞兩個核心市場外，集團業務已覆蓋亞洲、歐洲、非洲、大洋洲及中東地區，全球佈局穩步推進。

作為納斯達克資本市場上市公司，YY Group致力於提供卓越服務、推動營運創新，並為客戶與股東創造長期價值。

欲了解關於該公司的更多信息，請瀏覽 https://yygroupholding.com/ 。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此等陳述乃根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述，包括有關YY Group Holding Limited的信念及預期，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性，多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於（i）酒店市場的增長，（ii）資本及信貸市場波動，（iii）本地及全球經濟狀況，（iv）公司預期增長策略，（v）政府審批及監管規定，以及（vi）公司未來業務發展、經營業績及財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「將」、「預計」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表述識別。本新聞稿所提供的所有信息均截至本新聞稿發佈日期，YY Group Holding Limited不承擔更新該等信息的義務，除非適用法律有所要求。

