YY Group東南亞區域總監Ken Teng斬獲「HAPA酒店服務業企業家獎」

YY Group Holding Limited

12 2月, 2026, 21:30 CST

深耕馬來西亞市場，憑借卓越服務與領導力獲行業認可

新加坡2026年2月12日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案及綜合設施管理(IFM)服務提供商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（簡稱「YY Group」或「本公司」）欣然宣佈，集團東南亞區域總監Ken Teng先生在2026年度HAPA卓越獎項(HAPA Awards for Excellence)評選中，榮獲「酒店服務業企業家獎」(Hospitality Service Entrepreneur Award)。HAPA獎項是亞洲卓越服務的權威標桿，旨在表彰酒店行業內展現出傑出領導力與創新能力的個人及機構。

此次獲獎是對Teng先生依托YY Circle平台推動馬來西亞酒店行業格局變革的肯定。他運用人工智能驅動的人力配置與數字化解決方案，有效打通了酒店及相關服務提供商與靈活用工群體之間的壁壘，既提升了企業的運營效率，也為當地社區創造了大量經濟機遇。

Mr. Ken Teng, Director of Southeast Asia for YY Group, receiving the Hospitality Service Entrepreneur Award at the HAPA Awards for Excellence 2026.
Ken Teng先生表示：「能獲得HAPA的認可，是YY Circle整個團隊辛勤付出與不懈堅守的成果。我們的使命一直是通過技術與高品質服務賦能酒店行業。此次獲獎將激勵我們持續創新，為合作夥伴與用戶創造非凡價值，重新定義馬來西亞零工經濟的行業標準。」

這一成就彰顯了YY Group在東南亞市場的影響力正在不斷提升。隨著公司持續拓展技術驅動型人力資源與酒店服務業務，來自HAPA這一行業權威機構的認可，進一步印證了集團致力於在整個區域內樹立服務與卓越運營高標準的堅定決心。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供靈活可靠的支持。

依托專有的數字平台和物聯網驅動系統，YY Group幫助客戶滿足波動的勞動力需求並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

如需瞭解更多公司信息，可訪問官網：https://yygroupholding.com/

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括關於YY Group Holding Limited的信念和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於：（i）酒店業市場的增長；（ii）資本和信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）預期的增長策略；（v）政府批准與監管；以及（vi）未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等術語或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

投資者聯繫人

Jason Phua Zhi Yong
首席財務官
YY Group
電郵：[email protected]

SOURCE YY Group Holding Limited

