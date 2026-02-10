YY Group Holding公佈截至2025年6月30日的每股總資產與每股淨資產，分別為1.11美元和0.63美元

未經審計的財務數據顯示：總資產4400萬美元，淨資產2490萬美元

新加坡2026年2月10日 /美通社/ -- 全球領先的按需用工解決方案及綜合設施管理（IFM）服務提供商YY Group Holding Limited （NASDAQ：YYGH，以下簡稱「YY Group」或「該公司」）今天宣佈，截至2025年6月30日，公司未經審計的總資產約為4400萬美元，折合每股普通股約1.11美元；淨資產約為2490萬美元，折合每股普通股約0.63美元。

上述數據為公司截至2025年6月30日期間期末結賬流程中形成的初步財務估計結果。在該報告期內，YY Group持續推進其增長戰略，通過戰略性收購進一步拓展綜合設施管理服務組合，並在酒店與設施服務相關的靈活用工市場中擴大營運版圖。

上述估計數據尚未經公司獨立註冊會計師事務所審閱或審計，未來可能因常規結賬調整及審閱程式而發生變化。公司披露該等資訊，旨在在經歷一輪戰略性擴張後，為投資者提供關於其財務狀況與資本實力的更高透明度。這些指標體現了公司在全球範圍內拓展綜合服務生態系統的同時，始終致力於保持穩健資產負債表的經營理念。

YY Group Holding Limited行政總裁Mike Fu表示：「披露公司總資產規模及每股淨資產價值，有助於股東更加清晰地瞭解公司的基本面實力。這些數據充分體現了我們在持續擴大業務規模、為股東創造長期價值過程中所建立的穩健財務基礎。」

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited（納斯達克代碼：YYGH）總部位於新加坡，是一家以科技賦能的綜合服務平臺，提供靈活、可擴展的用工解決方案及綜合設施管理（IFM）服務，業務覆蓋亞洲及其他國際市場。集團主要通過兩大核心業務板塊運營：按需用工與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等行業提供高效、可靠的支持。

依託自主研發的數碼化平臺及物聯網（IoT）系統，YY Group幫助客戶靈活應對用工需求波動，並維持高效運行的營運環境。除新加坡和馬來西亞核心市場外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲及中東地區亦持續擴大業務佈局。

作為一家在納斯達克資本市場上市的公司，YY Group始終致力於服務卓越、營運創新以及為客戶和股東創造長期價值。

更多資訊請瀏覽： https://yygroupholding.com/ 。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明，相關聲明依據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中的「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述，包括有關YY Group Holding Limited信念及預期的表述，均構成前瞻性聲明。前瞻性聲明存在內在風險與不確定性，實際結果可能與聲明中明示或暗示的內容存在重大差異。影響因素包括但不限於：（i）酒店行業的增長情況；（ii）資本及信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟環境；（iv）公司的預期增長戰略；（v）政府審批及監管；以及（vi）未來業務發展、經營業績及財務狀況。前瞻性聲明通常可通過「可能」、「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「可能」或類似表述加以識別。本新聞稿所載資訊均截至發佈當日，除法律另有規定外，YY Group Holding Limited不承擔更新義務。

