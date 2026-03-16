YY Group Holding Limited 宣布在拉斯維加斯酒店及安保市場啟動機器人試點項目

該測試項目將在真實的酒店場景中評估機器人的能力，涵蓋酒店運營、賓客服務支持以及商業安保監控等領域。YY Group認為，機器人技術有望幫助酒店運營商應對勞動力挑戰，同時提升服務與安全運營的一致性和效率。

如果該試點項目取得成功，公司相信此舉有望推動在拉斯維加斯各地的酒店場所及安保運營中部署更多機器人設備，並帶來潛在訂單。

YY Group Holding Limited董事長、首席執行官兼創始人Mike Fu表示：「機器人技術正迅速成為我們業務的重要組成部分。我們已開始在馬來西亞和新加坡部署機器人解決方案，客戶包括一些全球頂級酒店。鑒於拉斯維加斯作為世界娛樂之都的地位，我們下一步自然要在這個充滿活力的市場測試我們的機器人產品。我們相信，這座城市為展示機器人技術如何大規模支持酒店運營並提升安保服務，提供了一個理想的環境。」

拉斯維加斯每年吸引數千萬游客，使其成為全球最活躍的酒店市場之一。公司認為，機器人技術在協助酒店及商業物業為員工提供支持、提升運營效率和加強安保覆蓋方面，可能發揮日益重要的作用。

YY Group預計，隨著測試的推進以及對更多機器人部署機會的評估，公司將適時公布最新進展。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的用工解決方案與綜合設施管理服務。集團旗下擁有兩大核心業務板塊：按需用工服務與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等多個行業提供靈活可靠的支持。

YY Group依托專有的數字平台和物聯網（IoT）驅動系統，助力客戶滿足波動的勞動力需求並維持高效的運營環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

如需了解該公司更多信息，請訪問：https://yygroupholding.com/。

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投資者聯系人

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