YY Group Holding公佈2025財年預估總資產及淨資產折合每股8.03美元與3.18美元

股份合併後總資產預估3430萬美元，淨資產預估1360萬美元

新加坡2026年3月25日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務提供商YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH，以下簡稱「YY Group」或「公司」）今日公佈：基於2025年未經審計財務數據及截至2026年3月23日的股份數量，公司總資產約為3430萬美元，折合每股普通股約8.03美元；淨資產約為1360萬美元，折合每股約3.18美元。

上述預估數據為公司管理層2025財年期末結賬流程得出的初步財務數據，並已按照股份合併後4,278,935 股已發行普通股數量進行調整。期內，YY Group通過戰略性整合AI與機器人技術加速增長，同時與國際金融及酒店業頭部企業達成多項重大多年期合作協議。公司還顯著拓展全球業務版圖，覆蓋泰國、中國香港、阿聯酋及澳大利亞。

上述預估數據未經公司獨立註冊會計師事務所審閱或審計，可能需根據常規結賬調整及審核程序進行修正。公司公佈此項信息，旨在就戰略增長期後的財務狀況與資本基礎提供更高透明度。這些指標體現出公司在全球市場擴張綜合服務生態體系的同時，致力於維持穩健資產負債表的核心方向。

YY Group Holding Limited首席執行官Mike Fu表示：「在近期股份合併後，我們披露資產指標，為公司內在價值的評估提供了一個更清晰的視角。上述數據反映出我們資產負債表的堅實基礎，當前公司正轉向高利潤率、科技賦能的服務模式，旨在為投資者創造可持續增長。」

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供靈活可靠的支持。

依托專有的數字平台和物聯網驅動系統，YY Group幫助客戶滿足波動的勞動力需求並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

如需瞭解更多公司信息，可訪問官網：https://yygroupholding.com/。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括關於YY Group Holding Limited的信念和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於：（i）酒店業市場的增長；（ii）資本和信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）預期的增長策略；（v）政府批准與監管；以及（vi）未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等措辭或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

投資者聯繫人

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YY Group

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