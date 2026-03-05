YY Group Holdings公佈長期比特幣儲備策略

- 公司擬將部分企業資金配置為比特幣，作為長期戰略儲備資產

新加坡2026年3月5日 /美通社/ -- YY Group Holdings (NASDAQ: YYGH)今日宣佈推行一項長期企業資金管理策略，將比特幣納為資產負債表核心儲備資產。該舉措體現公司致力於資本保值、資產負債表多元化及為股東創造長期價值。

YY Group Holdings是一家全球化企業，擁有多元化國際資產，全球會員超50萬名，業務遍及12個國家和地區。隨著全球業務持續拓展，公司認為，建立數字資產配置、高效接入全球市場並突破地域限制，具有重要戰略意義。

根據新策略，YY Group Holdings將把部分超額現金儲備配置為比特幣，並作為長期資金管理資產持有。公司計劃以多年為週期逐步增持並持有比特幣，具體將視市場狀況、流動性需求及董事會持續監督而定。

戰略考量

公司董事會及高管團隊在批准該舉措前，對各類資金管理方案進行了全面評估。管理層認為，比特幣具備多重戰略優勢：

總量恆定為2100萬枚，具備潛在抗通脹屬性

實現資金資產多元化配置，突破傳統現金及短期證券範疇

隨著機構採用率不斷提升，擁有長期價值儲存屬性

全球流動性充足、市場全天候交易，與公司全球化佈局相契合

YY Group Holdings首席執行官Mike Fu表示：「作為一家服務全球12個國家和地區、超50萬名會員的跨國企業，我們的資金管理策略必須匹配平台的規模與覆蓋範圍。我們將比特幣視為一種稀缺、穩健的數字資產，能夠助力公司長期資本戰略，並進一步提升全球市場參與能力。」

實施框架

YY Group Holdings將以結構化、風險可控的方式推進該策略，包括：

分期分批購入，以平抑價格波動風險

採用機構級安全托管方案

建立內部風控與董事會監督機制

嚴格遵守相關會計準則、監管要求及信息披露規定

公司將按照美國公認會計原則(GAAP)及美國證券交易委員會(SEC)要求，在季度及年度財務報告中披露重大比特幣持有情況。

堅守財務穩健原則

YY Group Holdings強調，本次比特幣儲備策略不會影響核心運營資金配置。公司將繼續優先投入核心業務運營、戰略收購及內生增長項目。

YY Group Holdings首席財務官Jason Phua補充道：「我們的核心重心仍是卓越運營與長期增長。將比特幣納入資產負債表是一項戰略性資金管理決策，旨在增強財務韌性，同時保持嚴謹的治理體系。」

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holdings (NASDAQ: YYGH)是一家全球化企業，全球會員超50萬名，資產遍佈12個國家和地區。公司專注提供靈活可擴展的人力解決方案及綜合設施管理(IFM)服務，通過穩健執行與戰略投資，致力實現可持續增長、持續創新並為股東創造長期價值。

安全港聲明

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》界定的前瞻性陳述，包括公司比特幣配置策略、預期效益、全球市場佈局、市場狀況及長期價值創造等相關表述。此類陳述基於當前預期，受風險與不確定性影響，實際結果可能存在重大差異。除適用法律要求外，YY Group Holdings不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

