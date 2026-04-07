YY Group (NASDAQ: YYGH)獲新加坡交通管理局可續約高空保潔服務合同

合同金額超500萬新加坡元，持續增厚經常性收入，豐富綜合設施管理服務客戶陣容

新加坡2026年4月8日 /美通社/ -- 全球領先的按需用工解決方案及綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH，以下簡稱「YY Group」或「公司」）今天宣佈，旗下綜合設施管理子公司Hong Ye Group Pte. Ltd.已獲新加坡大型國有交通管理機構高空保潔服務合同，服務自2026年4月1日起正式啟動。該合同包含客戶自主決定的續約選項，潛在總金額超500萬新加坡元，將進一步提升YY Group經常性服務收入的穩定性與可預見性。

此次拿下合同，是YY Group的發展與行業多元化戰略的重要里程碑，標誌著公司業務拓展至新加坡公共交通基礎設施領域，也充分印證了其具備滿足國家關鍵基礎設施運營方嚴苛的運營、安全及合規標準的能力。這一合作也進一步拓寬了公司的客戶與收入基礎，在原有覆蓋酒店、商場、醫院、商業寫字樓及金融機構的綜合設施管理客戶版圖上，新增了公共交通板塊。

YY Group集團首席執行官Mike Fu表示：「能與新加坡大型國有交通管理機構達成這份長期合作，是市場對YY Group服務能力的高度認可，也為我們的綜合設施管理業務打開了全新的高增長賽道。此次合作的達成，是2025年公司運營投入與戰略收購的價值兌現，這些佈局完成了平台的全面升級，讓我們具備了競標更大規模、更長週期合同的實力。該合同為公司帶來了可觀的長期收入預期，也將推進我們打造多元化、經常性收入基礎這一整體戰略。新加坡正持續投入資源升級並維護其世界級的公共基礎設施，我們有充足的能力提供符合高標準要求的設施維護服務，進一步鞏固在新加坡綜合設施管理行業的領先地位。」

根據合同，Hong Ye Group將為新加坡一個覆蓋高架及地下軌道車站以及多個列車停車場的綜合交通網絡提供專業高空保潔服務，服務範圍涵蓋新加坡最大公共交通運營商旗下數條主要地鐵線路及輕軌系統的站點基礎設施。目前，Hong Ye Group已開始專屬服務團隊組建、運營流程搭建及用工管理技術部署，確保合同生效後服務無縫落地。

該合同的落地進一步夯實了YY Group在新加坡高潛力綜合設施管理市場的頭部地位。公司將繼續在成熟及新興市場板塊挖掘合作機會，持續推進整體戰略，堅持跨行業多元化與規模化發展，深化客戶合作關係，打造長期穩定的經常性收入流。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)總部位於新加坡，是一家依托人工智能技術的按需用工解決方案及綜合設施管理服務商，業務覆蓋亞洲及其他地區。公司旗下智能用工解決方案平台YY Circle，可助力酒店、餐飲、零售等服務行業客戶實現用工需求的預測、規劃與優化配置。在綜合設施管理業務板塊，公司的24IFM軟件平台及完善的子公司矩陣，為酒店、交通、銀行、零售及綜合業態設施的客戶提供全方位服務支持。

隨著兩大業務線的規模化發展，公司正系統性融入人工智能與自動化技術，持續提升服務質量、降低人力部署成本，推動長期利潤率提升。

YY Group在納斯達克資本市場上市，始終致力於平台創新，為客戶創造可量化的價值成果，並實現企業長期價值增長。

如需瞭解該公司更多信息，請訪問： https://yygroupholding.com/ 。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，相關陳述依據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。所有非歷史事實的陳述，包括YY Group Holding Limited的信念與預期相關內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性，諸多因素可能導致實際結果與陳述中的內容存在重大差異，這些因素包括但不限於：（i）酒店業市場的增長；（ii）資本與信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）集團擬定的增長戰略；（v）政府審批與監管政策；以及（vi）集團未來的業務發展、經營業績和財務狀況。通常情況下，前瞻性陳述可通過「可能」、「將要」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等術語或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

投資者聯繫人

Jason Phua Zhi Yong

首席財務官

YY Group

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SOURCE YY Group Holding Limited