YY Group公佈2025年上半年未經審計業績：收入毛利強勁增長

收入按年增33.7%，達2580萬美元

毛利按年大增79.5%至430萬美元，利潤率提升



總資產按年增長近兩倍，財務靈活性增強

進軍全球三個新市場，收購三項IFM業務，加速擴張並實現收入來源多元化

新加坡2025年12月29日 /美通社/ -- 全球領先的按需人力解決方案及綜合設施管理(IFM)服務供應商YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH，下稱「YY Group」或「該公司」）今日公佈其截至2025年6月30日止六個月之未經審計財務業績。該公司各業務板塊表現強勁，彰顯其競爭優勢、卓越執行力及快速的全球擴張步伐。

2025年上半年財務摘要：

總收入增至2580萬美元，較2024年同期的1930萬美元增長33.7%。與先前預估的2940萬美元收入存在差異，原因為對一項近期收購業務之相關收入確認進行修正。[1]毛利按年增長約79.5%至430萬美元，主要受惠於業務規模擴大及嚴格的執行力。毛利率達16.6%，高於2024年同期的12.3%。

人力服務收入 為960萬美元，較2024年同期的790萬美元增長21.4%，主要得益於按需勞動力解決方案成功規模化及持續的全球擴張。該板塊毛利率為16.7%，2024年同期為16.3%。

為960萬美元，較2024年同期的790萬美元增長21.4%，主要得益於按需勞動力解決方案成功規模化及持續的全球擴張。該板塊毛利率為16.7%，2024年同期為16.3%。 IFM服務收入 為1450萬美元，較2024年同期的1140萬美元增長27.1%，主要歸因於持續取得合約及業務收購。該板塊毛利率為12.6%，2024年同期為9.6%。

為1450萬美元，較2024年同期的1140萬美元增長27.1%，主要歸因於持續取得合約及業務收購。該板塊毛利率為12.6%，2024年同期為9.6%。 技術及其他業務為該公司2025年新增板塊，收入為170萬美元，2025年上半年毛利率為49.4%。

該公司錄得營運虧損770萬美元，主要由於與2023年及2024年股權激勵計劃相關的360萬美元非現金股份薪酬支出，以及約410萬美元的無形資產減值虧損。剔除上述影響，基礎營運表現穩定，符合管理層預期。截至2025年6月30日，YY Group營運資金為正230萬美元，現金結餘157萬美元，總資產4400萬美元，較六個月前的1540萬美元有所增長。

2025年上半年營運摘要： 截至6月30日止六個月： 2025年 2024年 人力服務 YY Circle應用程式下載量 586,389 464,595 YY Circle應用程式月活躍用戶 30,103 25,066 職位達成率 93 % 95 % 僱主數量： 203 119 IFM服務 客戶數量 190 108 每客戶平均收入 76,095 105,305

YY Group創辦人、主席兼行政總裁Mike Fu先生表示：「YY Group正致力構建綜合人力解決方案與設施管理平台，2025年上半年的強勁業績表明，我們的增長策略已取得實質進展。報告期內，我們擴大人力業務全球佈局，通過多項業務收購增強IFM服務能力，實現快速規模擴張。在人力業務板塊，YY Circle應用程式月均用戶數增長20%，顯示我們的技術驅動解決方案覆蓋範圍持續擴大。我們亦新增80多家酒店及餐飲行業領先企業作為僱主，在吸引人才加入專業勞動力庫的同時，鞏固了高質量、經常性收入渠道。IFM板塊則吸引超過80家新客戶，進一步實現收入來源多元化，並創造新的交叉銷售機會。隨著地理覆蓋範圍擴大、服務組合拓寬以及合作夥伴關係擴展，我們有能力在未來幾個季度加速增長，為持份者創造價值。」

YY Group財務總監Jason Phua先生補充：「2025年上半年，各業務單元紮實執行，新增業務貢獻提升，推動收益與毛利按年強勁增長。報告期內的營運虧損主要源於非現金股權薪酬支出及近期收購導致的無形資產減值，這並未反映我們核心業務的基本實力。隨著業務規模持續快速擴張，我們預計營運槓桿效應將逐步顯現，成本效率持續優化，從而提升盈利能力，為股東價值提供支撐。」

2025年上半年財務業績

2025年上半年收入達2580萬美元，2024年同期為1930萬美元。增長主要得益於人力服務和IFM服務的加速增長。

收入成本為2150萬美元，2024年同期為1690萬美元。增長主要源於相關收入的增加，以及人力服務和IFM服務兩大板塊勞動力成本的上升。

毛利為430萬美元，2024年同期為240萬美元。毛利率為16.6%，2024年同期為12.3%，主要得益於持續的技術進步及不斷增長的規模效益。

總營運開支1200萬美元，較2024年同期的150萬美元增長701.6%，主要歸因於該公司2023年及2024年股權激勵計劃相關的股份薪酬支出及無形資產減值虧損。

銷售及市場推廣開支為160萬美元，較2024年同期的10萬美元增長1066.1%，主要源於銷售及市場推廣相關的股份薪酬支出。

一般及行政開支為710萬美元，較2024年同期的260萬美元增長173.2%，增長主要歸因於股份薪酬支出。

歸屬於普通股股東的淨虧損為820萬美元，2024年同期為淨利潤60萬美元。

按非國際財務報告準則(Non-IFRS)計算，歸屬於普通股股東的淨虧損為60萬美元，2024年同期為淨利潤60萬美元。

基本及攤薄後每股普通股淨虧損為0.207美元。

按非IFRS計算，基本及攤薄後每股普通股淨虧損為0.015美元。

截至2025年6月30日，現金及現金等價物、受限制現金及短期投資合共1890萬美元。

關於YY Group Holding Limited



YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的科技賦能平台，業務輻射亞洲及其他地區，旨在提供靈活可擴展的勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務。集團聚焦兩大核心業務板塊——按需人員配置與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供敏捷可靠的支持服務。

依託專有數碼平台與物聯網驅動系統，YY Group能夠幫助客戶應對人力需求波動，維持高績效營運環境。除新加坡和馬來西亞核心業務外，集團正持續擴大在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲及中東地區的佈局。

作為納斯達克資本市場上市公司，YY Group致力於提供卓越服務、推動營運創新，並為客戶與股東創造長期價值。

更多資訊，請瀏覽：https://yygroupholding.com/。

非IFRS財務指標

該公司在評估其經營業績及進行財務與營運決策時，會使用非IFRS財務指標，例如非IFRS淨虧損／利潤。該公司認為，非IFRS財務指標有助識別業務中的根本趨勢，這些趨勢可能因其計入當期業績的某些開支項目而被扭曲。該公司相信，非IFRS財務指標能夠提供有關其經營成果的有用資訊，有助更全面理解其過往業績與未來前景，並使管理層在財務及營運決策中所採用的關鍵指標更具透明度。

非IFRS財務指標作為分析工具存在局限，不應孤立看待，亦不應被解釋為可替代IFRS財務指標或任何其他業績衡量標準，或作為其營運績效的指標。我們鼓勵投資者審閱非IFRS財務指標及其與最直接可比的IFRS指標之間的調節表。此處列示的非IFRS財務指標，可能與其他公司報告的類似名稱指標不可比。其他公司對名稱相似的指標可能採用不同的計算方法，因此不宜將其直接與本公司數據進行比較。公司鼓勵投資者及其他各方審閱其全部財務資訊，而非依賴單一財務指標。

有關該公司非IFRS財務指標的更多資訊，請參閱標題為「IFRS與非IFRS財務指標未經審計調節表」的部分。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此等陳述乃根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述，包括有關YY Group Holding Limited的信念及預期，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性，多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於（i）酒店市場的增長，（ii）資本及信貸市場波動，（iii）本地及全球經濟狀況，（iv）公司預期增長策略，（v）政府審批及監管規定，以及（vi）公司未來業務發展、經營業績及財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「將」、「預計」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表述識別。本新聞稿所提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈日，YY Group Holding Limited不承擔更新該等資訊的義務，除非適用法律有所要求。

投資者聯繫人

Jason Zhi Yong Phua，財務總監

YY Group

[email protected]

IFRS與非IFRS財務指標未經審計調節表 2025年 2025年 (未經審計) (未經審計) 非IFRS調節表 美元 美元 收入 25,754,473 25,754,473 收入成本 (21,486,338) (21,486,338) 毛利 4,268,135 4,268,135 其他收益 814,457 814,457 銷售及市場推廣費用 (1,562,277) (221,277) 一般及行政費用 (7,107,000) (4,875,000) 無形資產減值虧損 (4,063,000) - 其他費用 (31,918) (31,918) 權證負債公允價值變動 (24,075) (24,075) 經營（虧損）/利潤 (7,705,678) (69,678) 財務成本 (367,270) (367,270) 稅前（虧損）/利潤 (8,072,948) (436,948) 所得稅費用 (123,038) (123,038) 本期（虧損）/利潤 (8,195,986) (559,986) 其他綜合（虧損）/收益 外幣報表折算差額-境外經營 290,378 290,378 本期綜合（虧損）/收益總額 (7,905,608) (269,608) （虧損）/利潤歸屬於： 本公司權益所有者 (8,246,755) (610,755) 非控制性權益 50,769 50,769 本期（虧損）/利潤 (8,195,986) (559,986) 綜合（虧損）/利潤總額 歸屬於： 本公司權益所有者 (7,963,848) (327,848) 非控制性權益 58,240 58,240 本期綜合（虧損）/收益總額 (7,905,608) (269,608) 基本每股（虧損）/收益 (0.207) (0.015) 攤薄後每股（虧損）/收益 (0.207) (0.015) 加權平均股數 基本 39,775,524 39,775,524 攤薄後 39,775,524 39,775,524

[1] 繼該公司於2025年9月8日發佈2025年上半年財務業績預估後，經核查發現與2025年4月完成的一項收購相關的收入確認存在誤差。原2025年上半年收入預估不當納入了該項被收購業務的貢獻額，其計算誤設為收購自2025年1月1日起生效。修正後的數據已調整為自實際收購日起確認的相關收入。此項調整不影響公司核心營運表現及現金流狀況，往期對比數據保持不變。

SOURCE YY Group Holding Limited