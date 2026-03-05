YY Group預計2026年香港業務營收突破1億港元裡程碑

- 新增八家酒店客戶，上調2026年香港營收預期

新加坡2026年3月6日 /美通社/ -- 全球領先的按需人力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（簡稱「YY Group」或「公司」）今日宣布，其香港業務版圖實現重大拓展。繼2026年1月21日宣布與12家酒店達成合作後，公司再簽署8項全新多年期服務協議，迄今已在香港地區新增共計20家戰略合作伙伴。據此，公司預計香港業務2026年營收將突破1億港元裡程碑。

這一預測較 2025年4-12月未經審計的營收5,281,934港元同比激增超1000%，較此前2026年1月公布的800%營收增長預期進一步上調。2025年上述營收為公司2025年4月收購香港業務實體後的部分年度業績。2026年的高增長預期，主要得益於公司科技驅動的人力模式快速落地，以及YY Circle平台的規模化擴張。

本次新增的八項合作涵蓋地標奢華酒店、區域知名開發商旗下酒店資產組合，以及高端私人會員俱樂部。上述多年期合作預計每年將產生數萬次人員配置需求，為公司香港業務構築高體量的經常性收入基礎。公司在香港市場的快速擴張，印證了其平台模式在新市場的可復制性。

YY Group首席執行官Mike Fu表示：「這些合作充分證明，我們以科技為核心的人力解決方案，在全球要求最嚴苛的市場之一依然具備強勁競爭力。隨著我們持續拓展地域版圖，此類合作將帶來長期、可預測的穩定收入流，進一步強化增長前景。我們有信心憑借這一發展勢頭，在2026年邁過1億港元營收大關，為股東創造可觀價值。」

受政策調整及良好經濟環境推動，香港臨時用工市場需求正大幅攀升。酒店運營方愈發重視人力靈活性，公司靈活的人員調配能力與先進的人力管理技術，使其有望持續擴大市場份額。YY Group強勁的客戶拓展勢頭，彰顯其在全球競爭最激烈的酒店服務樞紐之一的競爭力持續增強。

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供靈活可靠的支持。

依托專有的數字平台和物聯網驅動系統，YY Group幫助客戶滿足波動的勞動力需求並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

如需了解更多公司信息，可訪問官網：https://yygroupholding.com/。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括關於YY Group Holding Limited的信念和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於：（i）酒店業市場的增長；（ii）資本和信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）預期的增長策略；（v）政府批准與監管；以及（vi）未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等術語或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發布之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

