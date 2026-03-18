YY Group宣布戰略投資英偉達初創加速計劃成員Arros AI

- AI與機器人技術合作、人力服務客戶組合拓展、綜合設施管理業務訂單增長，共同支撐2026財年1.03億至1.10億美元營收指引

-增強下一代勞動力技術與AI招聘基礎設施

新加坡2026年3月18日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（下稱「YY Group」或「公司」）今日宣布與英偉達初創加速計劃(NVIDIA Inception Program)成員Fuku Advanced AI Inc.（下稱「Arros AI」）達成戰略技術合作。這筆投資旨在增強YY Group下一代勞動力技術與AI招聘基礎設施，進一步升級其旗艦平台YY Circle。此次合作是公司為支撐2026年3月12日公布的2026財年1.03億至1.10億美元營收指引所推進的一系列戰略與運營舉措之一。

技術與創新：推動平台能力持續升級

通過與Arros AI建立合作，YY Group將把AI驅動的人才挖掘、篩選、排名及面試功能整合至YY Circle平台，提升招聘效率、縮短招聘周期，並增強平台在核心市場的拓展能力。本次合作契合YY Group的整體戰略，即在酒店及相關服務行業擴張的過程中，強化勞動力技術架構與運營效率。雙方還在探討一項戰略投資及基於裡程碑的激勵機制，具體以最終協議及相關審批為准，目的是確保雙方協同行動，共同推動項目成功落地並實現可衡量的商業成果。Arros AI創始人兼首席執行官Kevin Gao表示：「我們很高興能助力YY Group在多個市場拓展YY Circle業務。我們致力於通過AI篩選、排名及面試系統，幫助勞動力平台更快速、更精準地做出招聘決策。我們相信，本次合作將成為AI提升大規模人力運營中招聘效率與平台擴展性的典范。」

此外，YY Group本月在美國內華達州拉斯維加斯 —— 全球規模最大的酒店服務市場之一，啟動機器人應用試點項目，以評估酒店服務與安保機器人的部署應用。該項目標志著公司正式進軍美國市場，憑借與商用服務機器人全球領軍企業KEENON Robotics的正式合作，雙方正共同開發酒店行業人機協同服務模式。目前，相關試點已在馬來西亞與新加坡落地。上述解決方案旨在為宴會活動支持、清潔、設施維護等崗位提供人力輔助與增效。公司預計，機器人相關舉措將通過提升勞動力效率與服務一致性，改善綜合設施管理業務的經營利潤率，同時打造差異化人機協同服務套餐，作為高端增值服務面向人力板塊客戶推廣。

YY Circle Hong Kong：2025年收購後快速擴張

自2025年4月收購YY Circle Hong Kong以來，公司已在當地贏得20家酒店戰略合作客戶，其中包括2026年1月公布的12家，以及2026年3月新增的8份多年期服務協議。據此，YY Group預計香港業務2026年營收將達1億港元，較2025年部分年度營收實現超1000%增長。香港市場的發展軌跡充分印證了公司市場拓展策略的有效性 —— 收購本地平台、獲得高端酒店客戶、提升人才密度、實現快速擴展，目前該模式正迅速復制至其他增長市場。

YY Circle Thailand：深化高端酒店市場佈局

2026年3月，YY Circle Thailand斬獲泰國頂級五星級酒店 —— 曼谷龍馬酒店(The Landmark Bangkok)的一年期人力外包合同。該酒店加入後，公司在泰國的國際知名酒店客戶陣容進一步壯大，其中包括香格裡拉、悅榕莊、凱悅、喜來登、JW萬豪等。每一項新合作均進一步提升運營密度與勞動力利用率，助力泰國市場與新加坡、香港、馬來西亞等成熟子公司一同成為重要營收貢獻市場。

YY Circle Malaysia：從酒店服務拓展至零售領域

YY Circle Malaysia宣布，2026年計劃將零售促銷員團隊規模從約120人擴充至近600人，預計全年可為該子公司貢獻約1400萬美元營收。此次進軍零售領域，建立在子公司2025年成功簽下六大酒店服務項目的基礎之上，充分印證了公司的勞動力服務模式可向相關高需求垂直行業復制拓展。

新加坡：深化綜合設施管理客戶合作，升級服務能力

2025年12月，YY Group在新加坡贏得一家大型國際銀行的三年期設施維護合同，正式進入銀行與金融服務市場。根據這份多年期協議，YY Group為該銀行旗下各類設施提供清潔運營、樓宇維護支持及綜合服務統籌，為公司帶來高質量經常性收入流，並推動綜合設施管理客戶群體進一步多元化，突破原有酒店、商場、醫院、商業寫字樓等傳統領域。

支撐此次客戶拓展的是公司2025年在綜合設施管理領域完成的多項戰略性收購，顯著拓寬在新加坡的服務能力。擁有24年行業經驗的物業管理公司Property Facility Services Pte. Ltd.預計三年貢獻2800萬美元營收；Uniforce Security Pte. Ltd.助力YY Group進入新加坡安保市場，預計三年貢獻3500萬美元營收。公司還收購了Pesticide Pest Control Pte. Ltd.，新增重要服務板塊。上述收購通過公司的統一數字綜合設施管理平台24iFM實現互聯。一系列舉措使YY Group能夠以單一整合服務商身份提供打包式設施管理解決方案，深化在新加坡商業與機構市場的客戶合作，推動經常性收入增長。

2026財年展望

上述進展持續夯實公司已簽約營收基礎與訂單可見度，支撐2026財年1.03億至1.10億美元營收指引。YY Group的資金與資源將繼續聚焦核心人力與綜合設施管理業務規模化，投資人才、技術與運營基礎設施建設，驅動營收增長。公司預計於2026年4月30日前後公布2025財年完整業績。

YY Group首席執行官Mike Fu表示：「各核心市場運營進展迅速，進一步增強我們對實現本月初設定的2026財年目標的信心。YY Circle Hong Kong從完成收購到簽下20家酒店合作、預期實現1億港元年度營收，總共用時不到兩年 —— 這有力驗證了我們的市場拓展策略，目前該模式正復制到泰國、馬來西亞等高增長市場。」

Fu先生補充道：「每新增一家客戶、每開拓一片市場，都在鞏固我們的已簽約營收基礎與訂單可見度；同時，我們在技術領域的投資旨在提升運營效率，支撐規模擴張下的利潤率提升。我們將資金與資源配置在回報最高的領域 —— 人才、平台與客戶關系。我們將持續把強勁的運營動能轉化為股東長期價值。」

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供靈活可靠的支持。

依托專有的數字平台和物聯網驅動系統，YY Group幫助客戶滿足波動的勞動力需求並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

如需了解更多公司信息，可訪問官網：https://yygroupholding.com/。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括關於YY Group Holding Limited的信念和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於：（i）酒店業市場的增長；（ii）資本和信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）預期的增長策略；（v）政府批准與監管；以及（vi）未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等措辭或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發布之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

投資者聯繫人

YY Group首席財務官Jason Phua Zhi Yong

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SOURCE YY Group Holding Limited