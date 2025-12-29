YY Group與Graymatics達成策略性合作 於新加坡優先分銷AI視像分析方案

攜手推動AI視像分析在關鍵商業領域的應用

結合行業覆蓋與先進分析技術 為企業客戶釋放新價值

YY Group將憑藉廣泛網絡加快方案在新加坡市場的普及

新加坡2025年12月29日 /美通社/ -- YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH，簡稱「YY Group」）與Graymatics-SG Pte Ltd（簡稱「Graymatics」）今日宣佈達成策略性合作，YY Group將成為Graymatics AI視像分析解決方案在新加坡的優先分銷商。

根據協議條款，YY Group將於新加坡分銷Graymatics基於雲端的視像分析平臺。憑藉YY Group在酒店、零售及設施管理領域的既有業務基礎，此次合作將協助企業將現有監控基礎設施轉化為可操作的商業智能。

此次合作旨在滿足新加坡商業領域對智能分析日益增長的需求。Graymatics的平台超越傳統保安應用範疇，能夠協助智能建築、製造及零售領域的機構優化營運、加強合規並實現數據驅動的決策。兩家公司旨在共同加速市場應用，同時為客戶提供卓越價值。

YY Group創辦人、主席兼行政總裁Mike Fu表示：「我們很高興能與Graymatics合作，在我們廣泛的客戶網絡中加快其創新方案的應用。此次合作為提升新加坡企業的營運能力帶來重要機遇，同時亦鞏固了我們作為本地區領先智能企業方案供應商的地位。」

Graymatics-SG Pte Ltd行政總裁Abhijit Shanbhag先生補充道：「YY Group在新加坡強大的市場影響力及經過驗證的執行能力，使其成為我們的理想合作夥伴。此次合作將加快我們的市場滲透，讓我們能夠更好地服務新加坡各地的客戶。」

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的科技賦能平台，業務輻射亞洲及其他地區，旨在提供靈活可擴展的勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務。集團聚焦兩大核心業務板塊——按需人員配置與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供敏捷可靠的支持服務。

依託專有數碼平台與物聯網驅動系統，YY Group能夠幫助客戶應對人力需求波動，維持高績效營運環境。除新加坡和馬來西亞核心業務外，集團正持續擴大在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲及中東地區的佈局。

作為納斯達克資本市場上市公司，YY Group致力於提供卓越服務、推動營運創新，並為客戶與股東創造長期價值。

更多資訊，請瀏覽：https://yygroupholding.com

關於Graymatics-SG Pte Ltd

Graymatics是一家領先的視像分析公司，於2011年在矽谷創立，目前總部位於新加坡。該公司提供認知多媒體分析平台，能夠將現有閉路電視設備採集的圖像及視像轉化為可操作的洞察。Graymatics為智慧城市、零售、製造、銀行及設施管理領域提供雲端解決方案，其全球知名客戶涵蓋電訊、政府及企業等多個領域。

更多資訊，請瀏覽：https://graymatics.com

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此等陳述乃根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述，包括有關YY Group Holding Limited的信念及預期，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性，多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於（i）酒店市場的增長，（ii）資本及信貸市場波動，（iii）本地及全球經濟狀況，（iv）公司預期增長策略，（v）政府審批及監管規定，以及（vi）公司未來業務發展、經營業績及財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「將」、「預計」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表述識別。本新聞稿所提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈日，YY Group Holding Limited不承擔更新該等資訊的義務，除非適用法律有所要求。

