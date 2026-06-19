100 Majors consecutivos: do fairway ao futuro das finanças, KuCoin e Adam Scott celebram uma trajetória marcada por consistência e confiança

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas, celebra o feito histórico de seu embaixador de marca, Adam Scott, que disputa nesta data seu 100º torneio Major consecutivo durante o U.S. Open, em 18 de junho de 2026, realizado no Shinnecock Hills Golf Club, em Southampton, Nova York. Com esse feito, Scott se torna o segundo jogador da história do golfe a alcançar essa sequência.

Ao longo de mais de duas décadas, o atleta se classificou e participou de forma ininterrupta de todos os torneios Major do calendário. Trata-se de uma sequência de alto desempenho sustentada ao longo do tempo, algo extremamente raro no esporte profissional.

A parceria entre a KuCoin e Adam Scott é baseada em valores comuns. Tanto no golfe profissional quanto na construção de uma plataforma financeira global, a longevidade depende de disciplina, consistência e da confiança construída ao longo do tempo. Esse princípio acompanha a KuCoin desde sua fundação e continua orientando suas decisões de crescimento, desenvolvimento de produtos e relações institucionais.

BC Wong, CEO da KuCoin, comentou:

"Chegar a 100 participações consecutivas em torneios Major não é apenas um marco esportivo. É um reflexo de disciplina, resiliência e capacidade de se manter competitivo no mais alto nível por muitos anos. Esses mesmos princípios fazem parte da forma como a KuCoin trabalha na construção de um ecossistema de ativos digitais confiável e transparente. Nossa parceria com Adam Scott reflete a ideia de que confiança não se declara — ela é conquistada com o tempo, por meio de resultados consistentes."

A trajetória de Adam Scott em campo reforça esses mesmos valores. À medida que Adam Scott alcança sua 100ª participação consecutiva em campeonatos major, sua carreira se apresenta como um testemunho dos mesmos princípios sobre os quais a KuCoin continua a se construir — disciplina, resiliência e confiança desenvolvida ao longo do tempo.

Adam Scott declarou:

"Alcançar 100 Majors consecutivos é algo de que tenho muito orgulho. Esse resultado representa anos de dedicação e a capacidade de manter o foco em diferentes fases da minha carreira. Sempre acreditei que o sucesso não se define por um único momento, mas pela consistência e pela evolução contínua. Por isso valorizo parcerias com organizações como a KuCoin, que compartilham uma visão de longo prazo baseada na construção de confiança e no progresso constante."

À medida que amplia sua presença regulatória e investe em infraestrutura de longo prazo, a KuCoin reforça sua parceria com Adam Scott em torno de uma ideia central: a confiança é construída ao longo do tempo, e o esforço necessário para conquistá-la é mais importante do que qualquer reconhecimento pontual.

Juntos, eles representam uma visão comum de longo prazo: crescer com consistência, disciplina e confiança no futuro.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma das principais plataformas globais de criptomoedas, com mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Reconhecida por sua abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e robustos mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de negociação eficiente e intuitiva. A KuCoin disponibiliza acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de desenvolver uma infraestrutura de ativos digitais transparente, segura, em conformidade regulatória e centrada no usuário. Esse compromisso é respaldado pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, a KuCoin ampliou sua atuação regulatória global, com marcos como o registro na AUSTRAC, na Austrália, a obtenção de uma licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

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FONTE KuCoin