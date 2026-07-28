KuCoin parabeniza Tadej Pogačar, o embaixador global da marca, pelo histórico quinto título no Tour de France

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma plataforma global líder em criptomoedas construída com base na confiança, parabeniza seu embaixador global da marca, Tadej Pogačar, por vencer o Tour de France de 2026, garantindo seu quinto título no Tour de France e consolidando ainda mais seu lugar entre os maiores ciclistas da história do ciclismo profissional.

A mais recente vitória de Pogačar é o resultado de anos de extraordinária disciplina, resiliência e uma busca incansável pela excelência. Em cada subida, em cada desafio e em cada momento decisivo da corrida, ele demonstrou mais uma vez por que está entre os maiores ciclistas de todos os tempos. Sua trajetória é um poderoso lembrete de que a grandeza nunca é conquistada da noite para o dia — ela é conquistada por meio da consistência, da perseverança e da determinação de seguir em frente.

O quinto título de Pogačar no Tour de France também marca o primeiro grande marco nas parcerias da KuCoin com a UAE Team Emirates–XRG e com o campeão, unidos pela crença compartilhada de que a grandeza é conquistada com o tempo. Juntas, essas parcerias celebram os valores que definem os campeões: disciplina, resiliência e a busca incansável pela excelência a longo prazo.

"Parabéns a Tadej por seu extraordinário quinto título do Tour de France", disse BC Wong, CEO da KuCoin. "Ganhar o Tour de France uma vez já é uma conquista extraordinária. Conquistar o título cinco vezes é o resultado de anos de dedicação inabalável, resiliência e consistência. Estes mesmos valores inspiram tudo o que fazemos na KuCoin, enquanto continuamos a conquistar a confiança de milhões de usuários por meio de inovação responsável e compromisso de longo prazo. É com orgulho que celebramos este momento histórico ao lado de Tadej, da UAE Team Emirates–XRG e dos fãs de ciclismo de todo o mundo."

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma mundial líder em criptomoedas, criada com base na confiança e segurança, atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e enfoque centrado no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes medidas de segurança para oferecer uma perfeita experiência de negociação. A KuCoin proporciona acesso a mais de 1.500 ativos digitais mediante um amplo conjunto de produtos e mantém o compromisso de formar uma infraestrutura de ativos digitais transparente conforme as normas e centrada no usuário para o futuro das finanças, com o respaldo das certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, estabelecemos uma base sólida de conformidade internacional, pontuada por marcos importantes, incluindo o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCAR na Europa e o progresso regulatório em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

FONTE KuCoin