Berpartisipasi dalam 100 Turnamen Bergengsi secara Beruntun: KuCoin dan Adam Scott Rayakan Prestasi yang Tercapai Berkat Konsistensi dan Kepercayaan

Selama lebih dari dua dekade, Scott terus lolos dan berkompetisi di setiap turnamen bergengsi tanpa pernah absen. Rekor tersebut mencerminkan konsistensi dan performa tinggi yang mampu dipertahankan dalam jangka panjang—sebuah prestasi yang hanya berhasil diraih segelintir pegolf dalam catatan sejarah olahraga ini.

Kemitraan antara KuCoin dan Scott terjalin di atas prinsip yang sama. Baik dalam golf profesional maupun mengembangkan platform keuangan global, kesuksesan jangka panjang bergantung pada disiplin, konsistensi, dan kemampuan membangun kepercayaan dari waktu ke waktu. Nilai-nilai tersebut telah menjadi fondasi KuCoin sejak berdiri pertama kali dan terus menentukan arah pengembangan produk, strategi pertumbuhan, serta kemitraan.

BC Wong, CEO, KuCoin, mengatakan:

"Berpartisipasi dalam 100 turnamen bergengsi secara berturut-turut bukan hanya soal angka, namun juga cerminan dari disiplin, kegigihan, dan kemampuan menjaga performa di level tertinggi dalam jangka panjang. Prinsip-prinsip yang sama juga menjadi fondasi KuCoin dalam membangun ekosistem aset digital yang tepercaya dan transparan. Kemitraan kami dengan Adam Scott berangkat dari sebuah keyakinan bahwa kepercayaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan tumbuh melalui konsistensi dan rekam jejak yang telah teruji."

Filosofi ini terlihat jelas dari perjalanan karier Scott. Penampilannya yang ke-100 secara beruntun di turnamen bergengsi menjadi gambaran nyata tentang prinsip yang juga terus dijunjung KuCoin, yakni disiplin, ketangguhan, dan kepercayaan yang dibangun melalui proses panjang.

Adam Scott menambahkan:

"Saya sangat bangga bisa tampil dalam 100 turnamen bergengsi secara berturut-turut. Pencapaian ini mencerminkan komitmen jangka panjang dan kemampuan untuk mempertahankan fokus. Saya selalu percaya bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh satu momen tertentu, namun kemampuan untuk terus berkiprah, berkembang, dan menjaga konsistensi. Karena itu, saya menyambut baik kemitraan yang terjalin dengan perusahaan seperti KuCoin sebagai pelaku pasar yang memiliki fokus serupa pada visi jangka panjang, kepercayaan, dan konsistensi."

Sejalan dengan ekspansi KuCoin di berbagai wilayah dan investasi yang terus berlanjut untuk mengembangkan infrastruktur jangka panjang, kemitraan dengan Adam Scott mempertegas satu prinsip sederhana: kepercayaan terbangun seiring waktu, dan proses untuk meraihnya jauh lebih penting daripada pengakuan yang datang kemudian.

KuCoin dan Adam Scott mewakili visi yang sama, yakni membangun kepercayaan secara berkelanjutan serta terus melangkah maju dengan presisi, disiplin, dan optimisme terhadap masa depan.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

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