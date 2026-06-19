100 grandes torneos consecutivos: de la calle de los campos de golf al futuro de las finanzas, KuCoin y Adam Scott alcanzan un hito marcado por la constancia y la confianza

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, KuCoin, plataforma líder mundial de criptomonedas, homenajea al embajador de la marca, Adam Scott, con motivo de su participación consecutiva número 100 en un campeonato de gran categoría, el Abierto de Estados Unidos, que se celebrará el 18 de junio de 2026 en el Shinnecock Hills Golf Club de Southampton, Nueva York. Scott se convierte así en el segundo jugador de la historia del golf en alcanzar este hito.

A lo largo de más de dos décadas, Scott se ha clasificado y ha competido en todos los grandes campeonatos del calendario sin interrupción. Se trata de un récord basado en la excelencia constante, al que muy pocos jugadores en la historia de este deporte se han acercado.

La colaboración de KuCoin con Scott está arraigada en valores compartidos. Tanto en el golf profesional como en la creación de una plataforma financiera mundial, la perdurabilidad depende de la disciplina, la constancia y la capacidad de ganarse la confianza con el paso del tiempo. Ese principio guio a KuCoin desde su fundación y sigue marcando la forma en que la empresa aborda su crecimiento, su producto y sus colaboraciones.

BC Wong, director ejecutivo de KuCoin, comentó:

"Alcanzar los 100 campeonatos principales consecutivos no es solo un hito, sino también una prueba de disciplina, resiliencia y capacidad para rendir al más alto nivel a lo largo del tiempo. Estos son los mismos principios que nos guían mientras seguimos construyendo un ecosistema de activos digitales confiable y transparente. Nuestra colaboración con Adam Scott refleja la convicción compartida de que la confianza no se reclama, sino que se gana con el tiempo mediante resultados".

Quizá sea en el campo de juego donde mejor se refleja esa filosofía. Adam Scott alcanza su participación número 100 consecutiva en un campeonato de gran categoría, su trayectoria es un testimonio de los mismos principios en los que la empresa sigue basándose: disciplina, resiliencia y confianza forjadas a lo largo del tiempo.

Adam Scott declaró:

"Me siento increíblemente orgulloso de haber disputado 100 torneos de Grand Slam consecutivos. Este hito es el reflejo de años de dedicación y de la capacidad de mantener la concentración a lo largo de las diferentes etapas de mi carrera. Siempre he creído que el éxito no se define por un único momento, sino por dar lo mejor de uno mismo de forma constante y seguir mejorando. Por ello valoro tanto la colaboración con organizaciones como KuCoin, ya que tiene un enfoque común de visión a largo plazo, promueve la confianza y el progreso continuo".

A medida que KuCoin continúa ampliando su presencia regulatoria e invierte en infraestructuras a largo plazo, su colaboración con Adam Scott refleja una idea sencilla: la confianza se construye con el tiempo, y el trabajo dedicado a ganarla importa más que el momento de los reconocimientos.

Juntos, representan una visión común: forjar la confianza con el paso del tiempo y seguir avanzando, con precisión, disciplina y confianza en el futuro.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su confiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una sólida base de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcada por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Conozca más detalles en www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin