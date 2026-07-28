A KuCoin celebra nove anos de evolução da marca e de transformação do setor com a estreia do palco Celestia no Tomorrowland Bélgica - Segundo Fim de Semana.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin encerrou o segundo fim de semana do Tomorrowland Bélgica 2026 celebrando seu nono aniversário ao lado de seus parceiros e de sua comunidade global, além de comemorar os avanços mais amplos do setor de ativos digitais ao longo dos últimos nove anos. O evento fez parte de um fim de semana memorável, que também apresentou uma programação totalmente nova de artistas no Palco Celestia e revelou o próximo capítulo de sua identidade visual aprimorada, com uma estrutura inspirada em borboletas surgindo na cor verde característica da KuCoin. Juntos, esses momentos conectaram a narrativa do aniversário da KuCoin, a energia criativa do Tomorrowland e a visão de confiança, descoberta e transformação da Celestia.

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O nono aniversário da KuCoin foi celebrado por meio de sua campanha mais abrangente, "Beyond the Signal" (Além do Sinal), que vai além das oscilações de curto prazo do mercado, concentrando-se na confiança, na inovação e na infraestrutura que possibilitam o desenvolvimento de longo prazo do setor. Durante o segundo fim de semana, a KuCoin comemorou esse marco por meio da 'On Cloud 9 Skybox Experience', reunindo parceiros e representantes da comunidade para celebrar nove anos de crescimento conjunto e da evolução do setor.

Ao longo do fim de semana, o palco Celestia apresentou aos frequentadores do festival uma nova programação, com artistas como Mark Knight, Mr. Belt & Wezol, Belters Only, Bingo Players com o Iceman, Dada Life, Sander van Doorn e Dannic b2b Dyro. Dos sons do house e do progressive aos sets eletrônicos de alta energia, as apresentações criaram uma atmosfera vibrante no festival, unindo o público de diferentes partes do mundo por meio da música, do movimento e de um espírito de celebração coletiva.

Após sua estreia no primeiro fim de semana, Celestia retornou com uma identidade visual aprimorada, transformando-se de uma jovem borboleta com um teto transparente e sutis toques de verde KuCoin. À medida que a cor se espalhava por suas asas translúcidas, formando padrões esmeralda vibrantes, Celestia preservava o caráter leve e aberto do palco. Moldada pela música, pela energia e pelas conexões compartilhadas ao longo dos dois fins de semana, essa evolução simbolizou crescimento, confiança e novas possibilidades, ao mesmo tempo em que refletiu a jornada de nove anos da KuCoin e a transformação mais ampla pela qual passou o setor de ativos digitais, de uma tecnologia emergente voltada à negociação para uma infraestrutura sólida e confiável, cada vez mais integrada às finanças, à cultura e à vida cotidiana.

O palco Celestia reúne as visões da KuCoin e do Tomorrowland: Acreditamos no poder da imaginação, da tecnologia e da comunidade para conectar pessoas além das fronteiras. O Tomorrowland convida as pessoas a explorarem novos mundos por meio da música e da criatividade, enquanto a KuCoin trabalha para tornar o futuro das finanças digitais mais acessível, seguro e humano.

Como parceira oficial e exclusiva de criptomoedas e de pagamentos em criptomoedas do Tomorrowland Winter e do Tomorrowland Bélgica entre 2026 e 2028, a KuCoin continuará trabalhando em parceria com o Tomorrowland para criar conexões significativas no mundo físico. A visão compartilhada continua clara: A transformação duradoura é construída com base na confiança, ganha forma por meio da inovação e avança impulsionada pelas comunidades globais.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma mundial líder em criptomoedas, criada com base na confiança e segurança, atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e enfoque centrado no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes medidas de segurança para oferecer uma perfeita experiência de negociação. A KuCoin proporciona acesso a mais de 1.500 ativos digitais mediante um amplo conjunto de produtos e mantém o compromisso de formar uma infraestrutura de ativos digitais transparente conforme as normas e centrada no usuário para o futuro das finanças, com o respaldo das certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, estabelecemos uma base sólida de conformidade internacional, pontuada por marcos importantes, incluindo o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCAR na Europa e o progresso regulatório em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

Sobre o Tomorrowland

Fundado há 20 anos pelos irmãos belgas Manu e Michiel Beers, o Tomorrowland continua sendo uma empresa familiar, conduzido por uma equipe criativa e apaixonada. Ao longo dos anos, o Tomorrowland evoluiu para uma marca global de entretenimento.

O grupo WEAREONE.world é composto por diversas unidades de negócio, incluindo Festivais e Eventos, Música, Experiências, Lazer, Produtos e Ficção. Hoje, mais de 350 membros da equipe criam magia a partir da sede da empresa na Antuérpia, Bélgica, como também de escritórios locais no Brasil, França, Ibiza e Tailândia.

Conhecido por unir as pessoas através da música, da criatividade e da narrativa, o Tomorrowland se tornou uma das marcas de festivais mais reconhecidas e influentes do mundo, inspirando milhões por meio de experiências inesquecíveis e uma visão compartilhada de conexão.

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin