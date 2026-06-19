100 Giải Major Liên Tiếp: Từ Fairway Đến Tương Lai Của Ngành Tài Chính, KuCoin và Adam Scott Đánh Dấu Một Cột Mốc Được Định Hình Bởi Tính Nhất Quán và Niềm Tin

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 19 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa hàng đầu toàn cầu, hôm nay chúc mừng đại sứ thương hiệu Adam Scott khi anh có lần thứ 100 liên tiếp góp mặt tại một giải major, tại giải U.S. Open vào ngày 18 tháng 6 năm 2026 tại Câu lạc bộ Golf Shinnecock Hills ở Southampton, New York. Scott trở thành tay golf thứ hai trong lịch sử đạt được cột mốc này.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Scott đã đủ điều kiện tham dự và thi đấu tại mọi giải major trong lịch trình thi đấu mà không bị gián đoạn. Đây là một kỷ lục được tạo nên từ việc duy trì đẳng cấp xuất sắc trong suốt thời gian dài, và là thành tích mà rất ít golfer trong lịch sử môn thể thao này có thể tiến gần tới.

Quan hệ hợp tác giữa KuCoin và Scott bắt nguồn từ những giá trị chung. Trong golf chuyên nghiệp cũng như trong quá trình xây dựng một nền tảng tài chính toàn cầu, sự bền vững lâu dài phụ thuộc vào tính kỷ luật, sự nhất quán và việc tạo dựng niềm tin theo thời gian. Nguyên tắc đó đã định hướng KuCoin kể từ khi thành lập và tiếp tục định hình cách công ty tiếp cận tăng trưởng, phát triển sản phẩm cũng như các mối quan hệ hợp tác của mình.

BC Wong, Giám đốc Điều hành của KuCoin, cho biết:

"Việc đạt cột mốc 100 giải major liên tiếp không chỉ là một cột mốc quan trọng — đó còn là minh chứng cho tính kỷ luật, sự bền bỉ và khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất trong suốt một thời gian dài. Đây cũng chính là những nguyên tắc định hướng KuCoin khi chúng tôi tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái tài sản số đáng tin cậy và minh bạch. Quan hệ hợp tác giữa chúng tôi với Adam Scott phản ánh sự tin tưởng chung rằng niềm tin không thể tự khẳng định — nó được tạo dựng theo thời gian thông qua kết quả thực tế".

Triết lý đó có lẽ được thể hiện rõ nhất trên sân đấu. Khi Adam Scott cán mốc 100 lần liên tiếp tham dự các giải major, sự nghiệp của anh là minh chứng cho chính những nguyên tắc mà KuCoin đang tiếp tục xây dựng — tính kỷ luật, sự bền bỉ và niềm tin được phát triển theo thời gian.

Adam Scott chia sẻ:

"Việc đạt cột mốc 100 giải major liên tiếp là điều tôi vô cùng tự hào. Thành tích này phản ánh nhiều năm cống hiến và khả năng duy trì sự tập trung qua những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của mình. Tôi luôn tin rằng thành công không được định nghĩa bởi một khoảnh khắc duy nhất, mà bởi việc luôn duy trì phong độ và không ngừng cải thiện bản thân. Đó là lý do tôi trân trọng những mối quan hệ hợp tác với các tổ chức như KuCoin, nơi cùng chia sẻ sự tập trung vào tư duy dài hạn, xây dựng niềm tin và không ngừng tiến bộ".

Trong bối cảnh KuCoin tiếp tục mở rộng hiện diện pháp lý và đầu tư vào hạ tầng dài hạn, mối quan hệ hợp tác với Adam Scott phản ánh một quan điểm đơn giản: niềm tin được xây dựng theo thời gian, và những nỗ lực để giành được niềm tin đó quan trọng hơn cả thời điểm nó được ghi nhận.

Cùng nhau, họ đại diện cho một tầm nhìn chung: xây dựng niềm tin theo thời gian và không ngừng tiến về phía trước — với sự chính xác, kỷ luật và niềm tin vào tương lai.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tin cậy. Được biết đến với cách tiếp cận đặt người dùng lên hàng đầu, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

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