135ª Canton Fair apresenta novas forças produtivas de qualidade, revolucionando o setor de eletrônicos e eletrodomésticos

GUANGZHOU, China, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A 135ª Feira de Importação e Exportação da China ("Canton Fair" ou "a Feira") iniciou sua Fase 1 com aclamação generalizada, destacando novas forças produtivas inovadoras de qualidade como seu elemento central. Uma infinidade de empresas inovadoras, caracterizadas por produtividade avançada e qualidade superior, reuniram-se para revelar a nova "força magnética" dentro da indústria. A seção de Eletrônicos e Eletrodomésticos se destacou com mais de 3.100 expositores, demonstrando o imenso poder produtivo desencadeado pelas novas tecnologias e modelos.

A Zhuoyuan Co., Ltd., uma empresa pioneira no campo de VR, apresentou seus dispositivos de VR de última geração habilitados por novas forças produtivas de qualidade. A empresa possui inúmeras tecnologias básicas, incluindo tecnologia de controle dinâmico com transmissão de manivela acionada por servo motor e tecnologia de sensores para detecção de movimento humano. O VR Magic UFO possui tecnologia de manivela patenteada e tecnologia de rotação total de 360°, e vem com efeitos especiais como vibração na parte traseira, sopro de ar e toque para atirar, proporcionando uma experiência que é ao mesmo tempo envolvente e mais genuinamente divertida. Para obter informações mais detalhadas, visite https://goo.su/ovp5.

A ECOVACS Robotics Co., Ltd., especializada em P&D inovadores, investe profundamente no design e fabricação de robôs de serviço, dedicada a aproveitar a tecnologia inteligente para criar um novo mundo para o futuro. Em sua última vitrine na Canton Fair, a ECOVACS estreia seu aspirador robô DEEBOT T30 PRO OMNI como prova de seu compromisso com o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade. Este produto promete aos consumidores uma solução de limpeza inteligente graças à tecnologia de limpeza de borda adaptativa TruEdge e ao design de conjuntos de dentes ZeroTangle. Clique em https://goo.su/6SUeDTR para obter mais informações.

A Ansjer Electronics Co., Ltd. conquistou um nicho no desenvolvimento e fabricação de produtos de vigilância por vídeo inteligente digital, em rede e de alta definição. Sua câmera de videochamada bidirecional C519M chamou a atenção da indústria com suas características funcionais e tecnologicamente inovadoras. Esta câmera de videochamada inteligente de última geração não está apenas equipada com uma tela colorida de alta definição de 2,5K para imagens nítidas e detalhadas, mas também suporta videochamadas bidirecionais simples por meio de um botão ou gestos. Além disso, ela possui um conjunto de algoritmos de aprendizagem de IA, incluindo detecção humana e reconhecimento de gestos, e oferece funcionalidade de rastreamento humano, simplificando o processo de identificação e bloqueio de sujeitos. Mais informações podem ser lidas em https://goo.su/3GEQ3.

Esses destaques são apenas vislumbres de como as empresas estão aproveitando novas forças produtivas de qualidade para redefinir os padrões da indústria e as expectativas dos consumidores em produtos eletrônicos e eletrodomésticos na 135a Canton Fair. Registre-se em https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 para obter mais informações.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2389682/image_1.jpg

FONTE Canton Fair