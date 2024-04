135. Canton Fair zeigt neue hochwertige Produktivkräfte, die den Elektronik- und Haushaltsgerätesektor revolutionieren

GUANGZHOU, China, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- Die 135. chinesische Import- und Exportmesse („Canton Fair" oder „die Messe") hat ihre Phase 1 unter großem Beifall eröffnet und bahnbrechende neue hochwertige Produktivkräfte in den Mittelpunkt gestellt. Eine Vielzahl innovativer Unternehmen, die sich durch fortschrittliche Produktivität und überlegene Qualität auszeichnen, haben sich versammelt, um die neue „Anziehungskraft" innerhalb der Branche zu enthüllen. Der Bereich Elektronik und Haushaltsgeräte stach mit mehr als 3100 Ausstellern hervor und demonstrierte die immense Produktivkraft, die durch neue Technologien und Modelle freigesetzt wird.

Zhuoyuan Co., Ltd., ein Vorreiterunternehmen im Bereich VR, präsentierte seine hochmodernen VR-Geräte, die durch neue hochwertige Produktivkräfte ermöglicht werden. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche Kerntechnologien, darunter die dynamische Steuerungstechnik mit servobetriebener Kurbelübertragung und die Sensortechnik zur Erfassung menschlicher Bewegungen. Das VR Magic UFO verfügt über eine patentierte Kurbeltechnologie und eine 360°-Rundum-Rotationstechnologie und bietet mit Spezialeffekten wie Vibration auf dem Rücken, Luftgebläse und Tap-to-Shoot (Antippen zum Schießen) ein Erlebnis, das sowohl immersiv als auch wirklich unterhaltsam ist. Ausführlichere Informationen finden Sie unter https://goo.su/ovp5.

ECOVACS Robotics Co. Ltd. ist auf innovative Forschung und Entwicklung spezialisiert und hat sich der Entwicklung und Herstellung von Servicerobotern verschrieben, um durch den Einsatz intelligenter Technologie eine neue Welt für die Zukunft zu schaffen. In seiner jüngsten Präsentation auf der Canton Fair stellt ECOVACS den Roboterstaubsauger DEEBOT T30 PRO OMNI vor und beweist damit sein Engagement für die Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte. Dieses Produkt verspricht den Verbrauchern eine intelligente Reinigungslösung dank der adaptiven TruEdge-Kantenwischtechnologie und der ZeroTangle-Zahnanordnung. Weitere Informationen finden Sie auf https://goo.su/6SUeDTR.

Ansjer Electronics Co., Ltd. hat sich eine Nische in der Entwicklung und Herstellung von digitalen, vernetzten und hochauflösenden intelligenten Videoüberwachungsprodukten geschaffen. Die Kamera C519M für Zwei-Wege-Videogespräche hat mit ihren funktionalen und technologisch innovativen Eigenschaften die Aufmerksamkeit der Branche auf sich gezogen. Diese hochmoderne, intelligente Kamera für Videogespräche ist nicht nur mit einem hochauflösenden 2,5K-Farbbildschirm für scharfe und detaillierte Bilder ausgestattet, sondern unterstützt auch unkomplizierte Zwei-Wege-Videogespräche über eine Taste oder Gesten. Darüber hinaus verfügt sie über eine Reihe von KI-Lernalgorithmen, einschließlich der Erkennung von Menschen und Gesten, und bietet eine Funktion zur Verfolgung von Menschen, die die Identifizierung und Erfassung von Personen vereinfacht. Weitere Informationen können auf https://goo.su/3GEQ3 nachgelesen werden.

Diese Präsentationen sind nur ein kleiner Einblick in die Art und Weise, wie die Unternehmen neue hochwertige Produktivkräfte einsetzen, um die Industriestandards und die Erwartungen der Verbraucher an Elektronik und Haushaltsgeräte auf der 135. Canton Fair neu zu definieren. Bitte registrieren Sie sich auf https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16, um weitere Informationen zu erhalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2389682/image_1.jpg