新質生產力成第135屆廣交會亮點標籤，引領電子家電領域新革命
17 4月, 2024, 19:32 CST
廣州2024年4月17日 /美通社/ -- 已火爆拉開帷幕的第135屆廣交會一期線下展中，新質生產力成為核心亮點。超3100名以先進生產力和優質為關鍵詞的創新企業集結現場，向世界釋放新質生產力賦能下的行業新「磁力」。電子家電板塊中的各大展區表現最為搶眼，展示著因新科技、新模式煥發出的磅礡生產力。
虛擬現實領域的開拓者廣州卓遠虛擬現實科技股份有限公司，擁有多項核心技術，包括伺服驅動的曲柄傳動動感控制技術、人體運動檢測的傳感器技術等。此次卓遠在廣交會展出了多款新質生產力賦能下應運而生的高科技VR設備。其中，幻影飛碟採用專利曲柄技術與360°全方位迴旋技術，搭載震背、吹風、拍拍鍵射擊等特效，呈現沉浸感、真實性更強的趣味體驗。獲悉更多資訊，請點擊 https://goo.su/ovp5。
作為一家專注創新研發的技術型企業，科沃斯機器人股份有限公司深耕服務機器人設計、製造領域，致力於用智能科技創造未來美好新世界。此次，科沃斯在廣交會展出了其高科技新品——DEEBOT T30 PRO掃拖一體機器人，是其打造新質生產力的最佳證明。該產品以自研TruEdge靈隙靈動恆貼邊技術、ZeroTangle靈纏雙梳齒防纏繞技術為加持，可助力消費者智享潔淨生活。獲取更多產品信息，請點擊 https://goo.su/6SUeDTR。
珠海安士佳電子有限公司專注於數字化、網絡化、高清智能化視頻監控產品的研發生產。此次安士佳展出了雙向視頻通話攝像機C519M，憑借其功能性、科技感，成為詮釋新質生產力內涵的標誌性產品。這款視頻通話智能攝像機不僅自帶2.5K高清彩屏，圖像清晰細膩，還可通過按鍵或手勢實現雙向視頻通話。此外，該產品還擁有人形檢測、手勢識別等多種AI學習算法，支持人形跟蹤能力，可輕鬆鎖定對象。瞭解更多創新產品，請點擊 https://goo.su/3GEQ3。
這些凝聚著新質生產力的硬核企業，在第135屆廣交會上重新定義電子家電的行業標準，革新消費者對於產品的期待。瞭解本屆廣交會最新資訊，敬請註冊
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SOURCE 廣交會
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