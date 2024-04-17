新質生產力成第135屆廣交會亮點標籤，引領電子家電領域新革命

廣州2024年4月17日 /美通社/ -- 已火爆拉開帷幕的第135屆廣交會一期線下展中，新質生產力成為核心亮點。超3100名以先進生產力和優質為關鍵詞的創新企業集結現場，向世界釋放新質生產力賦能下的行業新「磁力」。電子家電板塊中的各大展區表現最為搶眼，展示著因新科技、新模式煥發出的磅礡生產力。

虛擬現實領域的開拓者廣州卓遠虛擬現實科技股份有限公司，擁有多項核心技術，包括伺服驅動的曲柄傳動動感控制技術、人體運動檢測的傳感器技術等。此次卓遠在廣交會展出了多款新質生產力賦能下應運而生的高科技VR設備。其中，幻影飛碟採用專利曲柄技術與360°全方位迴旋技術，搭載震背、吹風、拍拍鍵射擊等特效，呈現沉浸感、真實性更強的趣味體驗。獲悉更多資訊，請點擊 https://goo.su/ovp5。