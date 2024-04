La 135.ª Feria de Cantón muestra nuevas fuerzas productivas de calidad que revolucionan el sector de la electrónica y los electrodomésticos

GUANGZHOU, China, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- La 135.ª Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón" o "la Feria") inició su Fase 1 con gran éxito, destacando como elemento central las nuevas fuerzas productivas de calidad. Una plétora de empresas innovadoras, caracterizadas por productividad avanzada y calidad superior, se han reunido para revelar la nueva "fuerza magnética" dentro de la industria. La sección de electrónica y electrodomésticos destacó con más de 3100 expositores, demostrando la inmensa fuerza productiva que liberan las nuevas tecnologías y modelos.

Zhuoyuan Co., Ltd., empresa pionera en el campo de la realidad virtual (RV), exhibió sus dispositivos de RV de vanguardia habilitados por nuevas fuerzas productivas de calidad. La empresa posee numerosas tecnologías centrales, como la tecnología de control dinámico con transmisión de manivela servoaccionada y la tecnología de sensores para detectar el movimiento humano. El VR Magic UFO cuenta con tecnología de manivela patentada y tecnología de rotación total de 360°, y viene con efectos especiales como vibración en la espalda, soplado de aire y tocar para disparar, proporcionando una experiencia que es a la vez inmersiva y más genuinamente entretenida. Para obtener información más detallada, visite https://goo.su/ovp5.

ECOVACS Robotics Co., Ltd., especializada en investigación y desarrollo innovadores, está profundamente volcada en el diseño y la fabricación de robots de servicio, dedicada a aprovechar la tecnología inteligente para crear un nuevo mundo para el futuro. En su última exhibición en la Feria de Cantón, ECOVACS presenta su robot aspirador DEEBOT T30 PRO OMNI como prueba de su compromiso con el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad. Este producto promete a los consumidores una solución de limpieza inteligente gracias a su tecnología de mopa de bordes adaptables TruEdge y al diseño de las conjuntos de dientes ZeroTangle. Haga clic en https://goo.su/6SUeDTR para obtener más información.

Ansjer Electronics Co., Ltd. se ha hecho un nicho en el desarrollo y fabricación de productos de videovigilancia inteligentes digitales, en red y de alta definición. Su cámara de videollamada bidireccional C519M ha captado la atención del sector por sus características funcionales y tecnológicamente innovadoras. Esta cámara de videollamadas inteligente de última generación, no solo está equipada con una pantalla a color de alta definición de 2.5K para obtener imágenes nítidas y detalladas, sino que también admite videollamadas bidireccionales sencillas mediante un botón o gestos. Además, cuenta con un conjunto de algoritmos de aprendizaje de IA, que incluyen detección humana y reconocimiento de gestos, y ofrece funcionalidad de seguimiento humano, lo que simplifica el proceso de identificación y bloqueo del sujeto. Para obtener más información, visite https://goo.su/3GEQ3.

Estas exhibiciones son solo una muestra de cómo las empresas están aprovechando las nuevas fuerzas productivas de calidad, para redefinir los estándares del sector y las expectativas de los consumidores de electrónica y electrodomésticos en la 135.a edición de la Feria de Cantón. Para registrarse, visite https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 para más información.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2389682/image_1.jpg

FUENTE Canton Fair