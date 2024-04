135ª Canton Fair apresenta produtos inovadores de nova coleção para liderar as tendências do mercado global

GUANGZHOU, China, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em 15 de abril, a 135a China Import and Export Fair ("Canton Fair" ou "Feira") está programada para começar, com uma série de lançamentos de novos produtos que apresentarão tecnologias inovadoras, alta qualidade e designs de ponta de vários setores para compradores globais até 5de maio. Esta iniciativa tem como objetivo impulsionar empresas e produtos de referência da China em áreas como eletrônicos e eletrodomésticos, manufatura, luz e eletricidade e hardware e ferramentas no cenário mundial.

image

O evento Canton Fair's New Collection destaca dez temas principais por meio de seu site oficial https://goo.su/LhdKCHQ, bem como de sua plataforma de mídia social, Facebook (@Canton Fair).

Entre as exposições de destaque em Eletrônicos e Eletrodomésticos está o robô limpador de janelas T10 da One Click (Beijing) Technology Co., Ltd. Este robô possui tecnologia de pulverização cruzada para uma cobertura de limpeza mais ampla por pulverização e planejamento inteligente do caminho para uma eficiência de limpeza de até 99,2%. Equipado com um grande tanque de água de 120 ml, ele pode limpar áreas de até 60 metros quadrados com um único enchimento - ideal para janelas grandes - com recursos adicionais de segurança e conveniência, como proteção inteligente contra desligamento, comandos de voz multilíngues, funcionalidades de controle remoto por meio de um aplicativo ou controle remoto. Confira mais informações em https://goo.su/Hnbea.

A Shen Zhen Sky Dragon Audio-Video Technology Co.,Ltd. apresenta seu Dolby Atmos TV Sound Bar com design ultrafino, 2.1CH TV Sound Bar Subwoofer, que oferece agudos e graves precisos para uma experiência envolvente de áudio reproduzindo com precisão sons como trovões e tambores de cenas reais. Ele suporta múltiplas conexões com celular, computador ou televisão por meio de métodos que incluem Bluetooth, entrada AUX e entrada de fibra óptica, atendendo às diversas necessidades do usuário. Visite https://goo.su/LsApl9Y para obter mais informações.

No setor de Manufatura brilha a bomba auxiliar de frequência variável inteligente de ímã permanente CA da Shimge Pump Industry (Zhejiang) Co., Ltd., que atende aos padrões de eficiência de motor IE5 usando materiais compatíveis com ROHS para peças em contato com a água garantindo controle de pressão constante juntamente com eficiência energética. Sua cobertura à prova de som integrada, juntamente com amortecedores de borracha, garantem uma operação silenciosa em níveis de ruído tão baixos quanto 47dB. Os compradores podem saber mais em https://goo.su/6roHH.

Antecipe a inauguração da 135a Canton Fair, onde uma variedade de novos produtos de diferentes setores aguarda você. Para obter as atualizações e informações mais recentes, convidamos você a se registrar em https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2386646/image.jpg

FONTE Canton Fair