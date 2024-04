135ª Feira de Guangzhou oferece serviços de pagamento sem complicações para visitantes globais

GUANGZHOU, China, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em um movimento significativo para facilitar experiências de pagamento perfeitas para participantes internacionais, a 135ª Feira de Importação e Exportação da China ("Feira de Guangzzhou" ou "a Feira") fez parceria com várias instituições financeiras para atualizar seus sistemas de pagamento. Essa iniciativa garante um ambiente de pagamento mais inclusivo e abrangente, acomodando pagamentos móveis, cartões bancários e yuan digital, entre outros métodos.

A Canton Fair aprimorou suas instalações de pagamento para melhor atender à comunidade global de comerciantes, introduzindo máquinas de câmbio de autoatendimento ("as máquinas de câmbio") e terminais de PDV que aceitam cartões bancários internacionais para simplificar a experiência de compra. Além disso, os participantes agora podem acessar carteiras digitais de yuans por meio de procedimentos simples nas máquinas de câmbio, facilitando as transações.

Locais importantes, incluindo o Aeroporto Internacional Guangzhou Baiyun e o recinto da feira, agora contam com o "Balcão Internacional de Pagamento para Visitantes Estrangeiros" para simplificar as transações para visitantes internacionais. Esses balcões ajudam os visitantes a fazer o download, registrar e usar as principais plataformas de pagamento móvel chinesas, comoUnionPay QuickPass, Alipay e WeChat Pay. Além disso, eles ajudam a vincular cartões bancários internacionais, como Visa e Discover Global Network, para permitir pagamentos com código QR.

No decorrer da exposição off-line, a melhoria da Feira de Guangzhou na conveniência de pagamento foi totalmente experienciada pelos participantes. Musta, um comprador jordaniano de longa data na Feira, optou por trocar moeda na Máquina de Câmbio. Ele compartilhou: "ao inserir meu documento de identidade e depois euros, a máquina dispensou dinheiro rapidamente. Foi realmente simples e fácil."

Nos EUA, Steve Neumeyer, gerente-geral de Produtos Internacionais 90, afirmou: "os métodos de pagamento fáceis de usar melhoraram muito nossa experiência de participação. A Feira de Guangzhou é uma janela para o rápido progresso da China e um portal para perspectivas comerciais ilimitadas.

Desencadeada por esta edição, grandes avanços foram feitos para facilitar métodos de pagamento mais fáceis para visitantes internacionais em Guangzhou, não apenas nos locais de exposição, mas também em áreas de compras e turismo. Antes do início da Feira, a cidade ostentava uma cobertura de mais de 90% para aceitação de cartões bancários internacionais em áreas-chave, e o suporte a saques em caixas eletrônicos para cartões bancários internacionais estava em alta de 98%. Além disso, uma vasta rede de mais de 457.000 comerciantes locais foi configurada para aceitar pagamentos diretos por carteira eletrônica ou para permitir a vinculação de cartões bancários internacionais a carteiras eletrônicas nacionais, tornando as transações mais convenientes.

