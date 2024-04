La 135e Foire de Canton propose des services de paiement sans tracas aux visiteurs du monde entier

GUANGZHOU, Chine, 27 avril 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une initiative importante visant à faciliter des expériences de paiement transparentes pour les participants internationaux, le 135e Salon chinois de l'importation et de l'exportation (« Foire de Canton » ou « La Foire ») s'est associé à de multiples institutions financières pour améliorer ses systèmes de paiement. Cette initiative garantit un environnement de paiement plus inclusif et plus complet, en permettant les paiements mobiles, les cartes bancaires et le yuan numérique, entre autres méthodes.

image

La Foire de Canton a amélioré ses installations de paiement afin de mieux servir la communauté mondiale des commerçants, en introduisant des machines d'échange en libre-service (« les machines d'échange ») et des terminaux de point de vente qui prennent en charge les cartes bancaires internationales pour simplifier l'expérience d'achat. En outre, les participants peuvent désormais accéder aux porte-monnaie de yuans numériques grâce à des procédures simples sur les machines d'échange, facilitant ainsi les transactions.

Des sites importants, dont l'aéroport international de Guangzhou Baiyun et les parcs d'expositions, disposent désormais du « Guichet international de paiement pour les visiteurs étrangers » afin de simplifier les transactions pour les visiteurs internationaux. Ces guichets aident les clients à télécharger, à s'inscrire et à utiliser les principales plateformes de paiement mobile chinoises comme UnionPay QuickPass, Alipay et WeChat Pay. De plus, ils aident à relier les cartes bancaires internationales, telles que Visa et Discover Global Network, pour permettre les paiements par code QR.

Dans le cadre de l'exposition hors ligne, les participants ont pu bénéficier pleinement de cette amélioration des facilités des paiements de la Foire de Canton. Musta, acheteur jordanien de longue date à la Foire, a choisi d'échanger des devises à la machine d'échange. Il a déclaré : « J'ai inséré ma carte d'identité, puis des euros, et la machine a distribué rapidement des espèces. C'était vraiment simple et facile. »

Depuis les États-Unis, Steve Neumeyer, directeur général de International Products 90, a déclaré : « La facilité d'utilisation des méthodes de paiement a considérablement amélioré l'expérience de notre participation. La Foire de Canton est une vitrine sur les progrès rapides de la Chine et une passerelle vers des perspectives commerciales illimitées. »

Grâce à cette édition, des progrès importants ont été réalisés pour faciliter les méthodes de paiement pour les visiteurs internationaux à Guangzhou, non seulement sur les sites d'exposition, mais aussi dans les zones commerciales et touristiques. Avant le début de la Foire, la ville se vantait d'accepter plus de 90 % des cartes bancaires internationales dans des domaines clés, et le taux d'acceptation des distributeurs automatiques pour les retraits par cartes bancaires internationales atteignait 98 %. En outre, un vaste réseau de plus de 457 000 commerçants locaux a été mis en place pour accepter les paiements directs par porte-monnaie électronique ou pour permettre de lier les cartes bancaires internationales aux porte-monnaie électroniques nationaux, ce qui rend les transactions plus pratiques.

Pour en savoir plus sur la Foire, veuillez vous inscrire à l'adresse https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .