135. Canton Fair bietet Besuchern aus aller Welt problemlose Zahlungsdienste

GUANGZHOU, China, 27. April 2024 /PRNewswire/ -- In einem bedeutenden Schritt zur Erleichterung der Zahlungsvorgänge für internationale Besucher arbeitet die 135. China Import and Export Fair ("Canton Fair" bzw. "die Messe") mit mehreren Finanzinstituten zusammen, um ihre Zahlungssysteme auszubauen. Diese Initiative sorgt für ein umfassenderes Zahlungsumfeld, das unter anderem mobile Zahlungen, Bankkarten und den digitalen Yuan einbezieht.

image

Die Canton Fair hat ihre Zahlungsmöglichkeiten verbessert, um die globale Gemeinschaft von Händlern besser bedienen zu können, indem sie Selbstbedienungs-Umtauschautomaten ("die Umtauschautomaten") und POS-Terminals eingeführt hat, die internationale Bankkarten unterstützen und so Käufe vereinfachen. Darüber hinaus können die Teilnehmer nun durch unkomplizierte Verfahren an den Umtauschautomaten auf digitale Yuan-Wallets zugreifen, die nahtlose Transaktionen ermöglichen.

An zentralen Standorten wie dem internationalen Flughafen Guangzhou Baiyun und dem Messegelände gibt es jetzt ein "Foreign Visitors Payment International Desk", um die Transaktionen für internationale Besucher zu vereinfachen. An diesen Schaltern erhalten die Gäste Unterstützung beim Herunterladen, Registrieren und Verwenden der wichtigsten mobilen chinesischen Zahlungsplattformen wie UnionPay QuickPass, Alipay und WeChat Pay. Außerdem helfen sie bei der Verknüpfung internationaler Bankkarten wie Visa und Discover Global Network für die Aktivierung von QR-Code-Zahlungen.

Während der Messe vor Ort konnten die Besucher der Canton Fair den verbesserten Zahlungskomfort in vollem Umfang erleben. Musta, ein langjähriger jordanischer Einkäufer auf der Messe, entschied sich für den Geldumtausch am Umtauschautomaten. Er berichtete: "Ich führte zunächst meinen Ausweis ein und dann Euro, und der Automat gab schnell Geld aus. Es war wirklich problemlos und einfach."

Steve Neumeyer aus den USA, General Manager von International Products 90, erklärte: "Die benutzerfreundlichen Zahlungsmethoden haben unsere Teilnahmeerfahrung erheblich verbessert. Die Canton Fair ist ein Schaufenster für Chinas rasanten Fortschritt und ein Eingangstor zu grenzenlosen Geschäftsperspektiven".

Ausgehend von der diesjährigen Messe wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um internationalen Besuchern in Guangzhou einfachere Zahlungsmöglichkeiten zu bieten, und zwar nicht nur auf dem Messegelände, sondern auch in Einkaufs- und Touristenbereichen. Vor Beginn der Messe hatte die Stadt eine Abdeckung von mehr als 90 % im Hinblick auf die Akzeptanz internationaler Bankkarten in wichtigen Bereichen, und die Unterstützung der Geldautomaten für Abhebungen mit internationalen Bankkarten lag bei einem Höchststand von 98 %. Darüber hinaus wurde ein umfangreiches Netz von über 457.000 lokalen Händlern eingerichtet, die direkte Zahlungen mit elektronischen Wallets akzeptieren oder die Verknüpfung internationaler Bankkarten mit inländischen elektronischen Wallets ermöglichen. Dadurch wurden die Transaktionen viel bequemer.

