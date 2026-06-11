810 milhões de mulheres ainda não usam internet móvel em países de baixa e média renda, em comparação com 595 milhões de homens

Barreiras persistentes relacionadas a preços acessíveis, habilidades e preocupações de segurança continuam a limitar a inclusão digital das mulheres em países de baixa e média renda

LONDRES, 11 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A diferença de gênero na adoção da internet móvel diminuiu ligeiramente em 2025, de acordo com o "Mobile Gender Gap Report 2026", publicado hoje pela GSMA. No entanto, o progresso continua lento e desigual. As mulheres em países de baixa e média renda (PBMRs) ainda são 12% menos propensas a usar a internet móvel do que os homens. Isso se traduz em 200 milhões a menos de mulheres do que homens, com o número total de mulheres que não usam internet móvel nos PBMRs em 810 milhões.

As disparidades geográficas persistem

Das 810 milhões de mulheres que ainda não usam a Internet móvel nos PBMRs, mais de dois terços vivem na África subsaariana e no sul da Ásia, as regiões com as maiores disparidades de gênero na adoção da Internet móvel, com 26% e 25%, respectivamente. A diferença de gênero também tende a ser duas a três vezes maior nas áreas rurais em comparação com as áreas urbanas nos países de baixa e média renda.

Barreiras ao acesso à Internet

A principal maneira pela qual as pessoas nos PBMRs acessam a internet é por meio de telefones celulares. No entanto, a diferença de gênero na propriedade de smartphones em PBMRs é de 13%; cerca de 210 milhões a menos de mulheres do que homens que possuem smartphones. As principais barreiras são a acessibilidade (principalmente dos aparelhos), o grau de alfabetização e as habilidades digitais. As mulheres são desproporcionalmente afetadas por essas barreiras, devido a normas sociais e desigualdades estruturais, como menor escolaridade e renda.

Claire Sibthorpe, chefe de inclusão digital da GSMA, declarou: "Embora tenha havido uma redução lenta da diferença de gênero na telefonia móvel desde 2022, é preciso bem mais para resolver as diferenças de gênero persistentes e significativas na adoção e uso da internet móvel. Vivemos em um mundo cada vez mais digital e tecnologias como a IA estão criando maiores divisões e desigualdades digitais, elevando a necessidade de garantir a inclusão digital para todos."

Reduzindo a desigualdade de gênero no setor de internet móvel

De 2023 a 2030, fechar a lacuna de gênero na adoção da internet móvel nos PBMRs poderia adicionar US$ 1,3 trilhão ao PIB. O acesso à internet móvel pode transformar a vida das mulheres, dando-lhes maior resiliência diante de choques econômicos, climáticos e políticos.

Mais de 50 operadoras de telefonia móvel assinaram a Iniciativa de Compromisso das Mulheres Conectadas da GSMA, para acelerar a inclusão digital e financeira das mulheres, alcançando outros 90 milhões de mulheres com serviços de internet móvel ou dinheiro móvel desde 2016.

FONTE GSMA