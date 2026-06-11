810 millones de mujeres todavía no usan Internet móvil en los países de ingresos bajos y medianos, en comparación con 595 millones de hombres

Las barreras persistentes relacionadas con la asequibilidad, las habilidades y los problemas de seguridad siguen limitando la inclusión digital de las mujeres en los países de ingresos bajos y medianos

LONDRES, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La brecha de género en la adopción de internet móvil se redujo un poco en 2025, según el "Informe sobre la brecha de género en servicios móviles 2026", publicado hoy por la GSMA. Sin embargo, el progreso sigue siendo lento y desigual. Las mujeres de los países de ingresos bajos y medianos (PIBM) siguen teniendo un 12 % menos de probabilidades de usar Internet móvil que los hombres. Esto se traduce en 200 millones menos de mujeres que de hombres, y la cifra total de mujeres que no utilizan Internet móvil en los países de ingresos bajos y medianos se sitúa en 810 millones.

Persisten las disparidades geográficas

De los 810 millones de mujeres que aún no usan Internet móvil en los países de ingresos bajos y medianos, más de dos tercios viven en África subsahariana y al sur de Asia, las regiones con las mayores brechas de género en la adopción de Internet móvil, con un 26 % y un 25 %, respectivamente. La brecha de género también tiende a ser de dos a tres veces más amplia en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas en los PIBM.

Obstáculos para el uso de Internet

La principal forma en que las personas en los países de ingresos bajos y medianos acceden a Internet es a través de teléfonos móviles. Sin embargo, la brecha de género en la propiedad de teléfonos inteligentes en los países de ingresos bajos y medianos es del 13 %; alrededor de 210 millones menos de mujeres que de hombres poseen teléfonos inteligentes. Las principales barreras son la asequibilidad (principalmente de los teléfonos), la alfabetización y las habilidades digitales. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por estas barreras, debido a las normas sociales y las desigualdades estructurales, como menor educación e ingresos.

Claire Sibthorpe, jefa de Inclusión Digital de la GSMA, comentó: "Aunque ha habido una reducción lenta en la brecha de género en el uso de tecnología móvil desde 2022, se necesita hacer mucho más para abordar las brechas de género persistentes y significativas en la adopción y el uso de internet móvil. Vivimos en un mundo cada vez más digital y tecnologías como la IA están creando mayores brechas e inequidades digitales, lo que eleva la necesidad de garantizar la inclusión digital para todos".

Cerrar la brecha de género en el uso de Internet móvil

De 2023 a 2030, cerrar la brecha de género en la adopción de Internet móvil en los países de ingresos bajos y medianos podría sumar 1,3 billones de dólares en el PIB. El acceso a Internet móvil puede transformar la vida de las mujeres, al darles mayor resiliencia frente a las crisis económicas, climáticas y políticas.

Más de 50 operadores móviles se han inscrito en la Iniciativa de compromiso de mujeres con conectividad de la GSMA, para acelerar la inclusión digital y financiera de las mujeres, y han llegado a más de 90 millones de mujeres adicionales con Internet móvil o servicios de dinero móvil desde 2016.

FUENTE GSMA